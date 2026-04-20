Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

De Franstalige ondernemingsrechtbank heeft RWDM Brussels uitstel verleend voor het vonnis. De Brusselse club krijgt nu tot 1 juni de tijd om haar delicate situatie op te lossen.

RWDM zit meer dan ooit in een penibele situatie. De club is sportief gedegradeerd nadat het als 13e van 17 eindigde in 1B, achter drie beloftenploegen die niet kunnen degraderen.

Ook naast het sportieve gaat het de club niet voor de wind. Maandagochtend lagen er voor RWDM bij de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel twee scenario's op tafel: een onmiddellijke faillissementsverklaring of een nieuw uitstel. Sudinfo meldt dat uiteindelijk werd beslist om het vonnis uit te stellen tot 1 juni.

Een opluchting voor de Molenbekenaren, die nu oplossingen moeten vinden voor het overnamedossier van de club, maar ook voor de licentie. RWDM slaagde erin de rechter te overtuigen dat er vooruitgang mogelijk is.

Interesse uit het buitenland

Naast Thierry Dailly is er ook vanuit het buitenland belangstelling voor RWDM. De club zou in de smaak vallen in Engeland, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.



Verschillende spelers zouden bij een vertrek in de komende transferperiode geld kunnen opbrengen. En dan is er nog Zakaria El Ouahdi, die het uitstekend doet bij KRC Genk: als hij de Limburgse club via een transfer verlaat, zou RWDM 10% op de doorverkoop ontvangen.