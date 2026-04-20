Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kans dat FCV Dender EH zich nog rechtstreeks zou kunnen redden? Die was al klein bij de start van de Relegation Play-offs. Na drie speeldagen is er duidelijkheid: Dender moet de barragewedstrijden afwerken.

De nederlaag tegen Cercle Brugge was de nagel aan de doodskist van Dender, al hebben de Oost-Vlamingen nog een laatste strohalm via de barrages tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Voorbereiding op de barrages kan beginnen voor Dender

En dus kunnen ze zich nu volop gaan voorbereiden op die wedstrijd de komende drie weken, want de terugwedstrijden tegen La Louvière, Cercle Brugge en Zulte Waregem worden niet meer dan veredelde oefenwedstrijden.

De nederlaag tegen Cercle Brugge (1-4) kwam hard aan: "Het eerste kwartier begonnen we niet goed, met een tegengoal. We herpakken ons en maken gelijk, maar na de rust starten we opnieuw slap. Het begint bij mij, met balverlies en uit de corner volgt de goal."

Mentale kwestie bij FCV Dender EH?

"Ik heb geen verklaring hiervoor. Het is gewoon mentaal. We moeten als mannen uit de kleedkamer komen en niet als kindjes", aldus Bo De Kerf bij Sporza. "We wisten op voorhand dat de kans groot was dat we de barrages moesten spelen."

Lees ook... 🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje
"Er was nog een waterkans, dus we bleven erin geloven. Nu is het zeker. De sfeer is nu niet goed in de kleedkamer natuurlijk. Het is zaak de koppen bij elkaar te steken en opnieuw te beginnen. We hebben het zelf uitgelokt. We hebben het niet kunnen afmaken en daar dragen we nu de gevolgen van."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
FCV Dender EH
Bo De Kerf

Meer nieuws

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
3
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
3
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
34
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
4
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
4
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
2
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
14
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
1
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
5
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
7
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
4
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
4
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
3
Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

07:40
28
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
15
Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

06:30
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

22:45
9
'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

23:00
2
Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België 1872 1872 over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Andreas2962 Andreas2962 over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank zimbo zimbo over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Hansje Hansje over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" rinus michels rinus michels over "Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn" rinus michels rinus michels over Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging bompi55 bompi55 over Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken Impala Impala over Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved