Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

De kans dat FCV Dender EH zich nog rechtstreeks zou kunnen redden? Die was al klein bij de start van de Relegation Play-offs. Na drie speeldagen is er duidelijkheid: Dender moet de barragewedstrijden afwerken.

De nederlaag tegen Cercle Brugge was de nagel aan de doodskist van Dender, al hebben de Oost-Vlamingen nog een laatste strohalm via de barrages tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League.

Voorbereiding op de barrages kan beginnen voor Dender

En dus kunnen ze zich nu volop gaan voorbereiden op die wedstrijd de komende drie weken, want de terugwedstrijden tegen La Louvière, Cercle Brugge en Zulte Waregem worden niet meer dan veredelde oefenwedstrijden.

De nederlaag tegen Cercle Brugge (1-4) kwam hard aan: "Het eerste kwartier begonnen we niet goed, met een tegengoal. We herpakken ons en maken gelijk, maar na de rust starten we opnieuw slap. Het begint bij mij, met balverlies en uit de corner volgt de goal."

Mentale kwestie bij FCV Dender EH?

"Ik heb geen verklaring hiervoor. Het is gewoon mentaal. We moeten als mannen uit de kleedkamer komen en niet als kindjes", aldus Bo De Kerf bij Sporza. "We wisten op voorhand dat de kans groot was dat we de barrages moesten spelen."

"Er was nog een waterkans, dus we bleven erin geloven. Nu is het zeker. De sfeer is nu niet goed in de kleedkamer natuurlijk. Het is zaak de koppen bij elkaar te steken en opnieuw te beginnen. We hebben het zelf uitgelokt. We hebben het niet kunnen afmaken en daar dragen we nu de gevolgen van."