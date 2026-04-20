De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

Johan Walckiers
Kamiel Van de Perre was alweer overal te vinden om Union Club Brugge te kloppen. Ondanks de enorme inspanningen op het veld bleef hij tijdens het interview opvallend helder.

Club Brugge beet zijn tanden stuk in het Dudenpark. "We hebben een heel goede match gespeeld tegen een heel goede tegenstander. Het Mariën is ons huis. We zijn trouw gebleven aan onszelf en aan ons spel, met intensiteit en kwaliteit. Deze overwinning was verdiend", vertelde Kamiel Van de Perre ons.

Hoewel Brugge het lastig had, reageerde het wel met veel vastberadenheid in de duels. "Er waren veel fouten, maar dat komt door de intensiteit die beide ploegen wilden brengen. Iedereen wilde vooral voetballen."

De flankmotoren haalden het van hun Brugse tegenhangers

Voetballen, dat is wat Anan Khalaili bij momenten deed met Bjorn Meijer, tot aan die winnende rush bij de 2-1. "Onze twee flankspelers zijn heel belangrijk voor ons, ze lopen enorm veel. En dan heb je nog Ousseynou (Niang) en Louis (Patris) op de bank. Daarom zou ik niet graag in de plaats van de coach staan met al die keuzes. Maar het toont wel de rijkdom van de kern."

En wanneer de wingbacks hun rushes inzetten, weten ze dat Van de Perre voor de dekking zorgt: "Dat hoort bij mijn taken. Anouar (Ait El Hadj) en Adem (Zorgane) zijn wat creatiever dan ik. Ik ben eerder een schaduwspeler, maar iedereen heeft zijn rol. En ik heb al getoond dat ik met de bal aan de voet ook mijn mannetje kan staan."

Bovenaan in het klassement is er een kloofje geslagen: "Natuurlijk zijn die vier punten voorsprong heel belangrijk voor ons. Maar we blijven een heel nederige ploeg die het match per match bekijkt. Het is een cliché, maar het klopt: woensdag ontvangen we Gent, de enige ploeg die hier al punten pakte; en zondag trekken we naar Anderlecht, waar het tussen de supporters altijd heel fel is." Afspraak gemaakt.

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

