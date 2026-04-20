Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Johan Walckiers
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De titelstrijd in de Jupiler Pro League lijkt in een beslissende plooi te vallen. Na de overwinning tegen Club Brugge heeft Union Saint-Gilloise vier punten voorsprong. Met nog zeven speeldagen te gaan blijft alles mathematisch mogelijk, maar volgens analist Olivier Deschacht is de trend duidelijk.

Deschacht twijfelt niet over wie momenteel de beste papieren heeft. “Ja, gewoon omdat Union beter is”, stelt hij. “Het maakt niet uit welke wedstrijden nog komen.” Daarmee schuift hij Union nadrukkelijk naar voren als topfavoriet voor de landstitel.

De analist verwijst ook naar de onderlinge topper, waarin Union indruk maakte. “Club Brugge is overklast geweest”, klinkt het scherp. Volgens Deschacht toont dat perfect het huidige krachtsverschil tussen beide ploegen.

De bekerfinale net voor de verplaatsing naar Club Brugge is onbegrijpelijk voor Deschacht

Toch is er volgens hem één element dat roet in het eten kan gooien. Het drukke schema van Union in de slotfase van het seizoen baart hem zorgen, met meerdere toppers op korte tijd.

Vooral de timing van de bekerfinale tegen RSC Anderlecht ligt moeilijk. Die wordt vlak voor de cruciale verplaatsing naar Club Brugge afgewerkt. “Ik vind het nog altijd onbegrijpelijk dat net die wedstrijd op Club Brugge vlak na de bekerfinale is gezet”, aldus Deschacht.

Toch verandert dat weinig aan zijn algemene conclusie. Als Union zijn niveau vasthoudt, lijkt de titel binnen handbereik. Met de huidige voorsprong, hun vorm en het feit dat ze bij een gelijke stand ook kampioen worden, ligt de druk duidelijk bij de concurrentie.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord Snoek Snoek over Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen" pief pief over Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe DKMA DKMA over Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Didierke31 Didierke31 over Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Obiku Obiku over Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund Goro Goro over 🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter Sv1978 Sv1978 over RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel Stigo12 Stigo12 over Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved