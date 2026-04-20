Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

De titelstrijd in de Jupiler Pro League lijkt in een beslissende plooi te vallen. Na de overwinning tegen Club Brugge heeft Union Saint-Gilloise vier punten voorsprong. Met nog zeven speeldagen te gaan blijft alles mathematisch mogelijk, maar volgens analist Olivier Deschacht is de trend duidelijk.

Deschacht twijfelt niet over wie momenteel de beste papieren heeft. “Ja, gewoon omdat Union beter is”, stelt hij. “Het maakt niet uit welke wedstrijden nog komen.” Daarmee schuift hij Union nadrukkelijk naar voren als topfavoriet voor de landstitel.

De analist verwijst ook naar de onderlinge topper, waarin Union indruk maakte. “Club Brugge is overklast geweest”, klinkt het scherp. Volgens Deschacht toont dat perfect het huidige krachtsverschil tussen beide ploegen.

De bekerfinale net voor de verplaatsing naar Club Brugge is onbegrijpelijk voor Deschacht

Toch is er volgens hem één element dat roet in het eten kan gooien. Het drukke schema van Union in de slotfase van het seizoen baart hem zorgen, met meerdere toppers op korte tijd.

Vooral de timing van de bekerfinale tegen RSC Anderlecht ligt moeilijk. Die wordt vlak voor de cruciale verplaatsing naar Club Brugge afgewerkt. “Ik vind het nog altijd onbegrijpelijk dat net die wedstrijd op Club Brugge vlak na de bekerfinale is gezet”, aldus Deschacht.

Lees ook... Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht›

Toch verandert dat weinig aan zijn algemene conclusie. Als Union zijn niveau vasthoudt, lijkt de titel binnen handbereik. Met de huidige voorsprong, hun vorm en het feit dat ze bij een gelijke stand ook kampioen worden, ligt de druk duidelijk bij de concurrentie.