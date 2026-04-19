Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Union Saint-Gilloise heeft met 2-1 gewonnen van Club Brugge na een bijzonder intense wedstrijd. Van begin tot einde lag het tempo hoog en dat was volgens coach David Hubert geen toeval.

“We zijn nog nergens”, bleef Hubert nuchter. “Het zijn vier punten en er zijn er nog 21 te verdienen.” Toch vond hij de zege verdiend. “We waren van de eerste tot de laatste minuut goed, met en zonder bal.”

De toon werd al vroeg gezet in de wedstrijd. “Dat eerste duel tussen Vermant en Sykes gaf meteen de intensiteit aan”, aldus Hubert. “Al had ik wel verwacht dat daar al direct een gele kaart getrokken zou worden", lachte de trainer van de Brusselaars.

Zelfs na de tegengoal bleef Union kalm en strijdvaardig. “We hebben daar niet goed verdedigd, maar ik wou zien hoe de ploeg zou reageren. We hebben weerbaarheid getoond en zijn blijven duwen, want een gelijkspel was niet genoeg.”

De match tegen Club Brugge vereiste deze inzet en mentaliteit

Die mentaliteit werd uiteindelijk beloond met de overwinning. “We zijn beloond voor de inzet die we tot het einde hebben getoond”, klonk het tevreden. Ook doelman Kjell Scherpen kreeg lof. “Zijn save levert ons eigenlijk twee punten op.”

De indrukwekkende intensiteit over 95 minuten was volgens Hubert geen toeval. “Dat is onze manier van werken. Op training gaan we altijd voor honderd procent, tachtig procent aanvaarden we niet. Ja, we hebben al mindere matchen gespeeld, maar we hebben gepiekt naar deze play-offs. En deze match vroeg ook deze inzet en mentaliteit.”



Lees ook... Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws›

Toch wil de coach niet te ver vooruitkijken. “Dit moet je vieren, maar met de voeten op de grond blijven. We zullen tot het einde moeten vechten voor elk punt.”