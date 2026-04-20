🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

Het doek is gevallen voor FCV Dender EH. De zware nederlaag tegen Cercle Brugge met 1-4 zorgt ervoor dat Dender zeker is van de zestiende en laatste plaats in de competitie. En zo hebben ze maar één kans meer.

De kans dat FCV Dender EH zich nog rechtstreeks zou kunnen redden? Die was al klein bij de start van de Relegation Play-offs. Na drie speeldagen is er duidelijkheid: Dender moet de barragewedstrijden afwerken dit seizoen.

FC De Kampioenen knalt door stadion Dender

De nederlaag tegen Cercle Brugge (1-4) kwam hard aan: "Het eerste kwartier begonnen we niet goed, met een tegengoal. We herpakken ons en maken gelijk, maar na de rust starten we opnieuw te slap", aldus Bo De Kerf in zijn reactie.

SOUND ON | FC Dender staat 0-1 achter in de Relegation Play-offs. Ondertussen enkele fans in het stadion: 🔉🤣 pic.twitter.com/mpsUHBNhrc — DAZN België (@DAZN_BENL) April 19, 2026

De supporters? Die zagen er de lol stilaan van in. Het is natuurlijk een beetje groen lachen, maar de manier waarop hun team zich presenteerde tegen De Vereniging was niet om aan te zien. En dus moest en zou er zelfspot komen.

Supporters zien er de grap wel van in

Het leek er even op alsof de stadionspeaker met de spot of een vergissing kwam, door het deuntje van FC De Kampioenen door de boxen te laten galmen. Maar het geluid kwam uiteindelijk niet uit de boxen van het stadion.





Neen, het waren supporters die het deuntje door een megafoon lieten galmen. Om maar te zeggen dat ze bij Dender er stilaan genoeg van hebben. Ondertussen kan de voorbereiding op de clash met de winnaar van de play-offs beginnen.