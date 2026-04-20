Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

De situatie blijft bijzonder somber bij RWDM. Ilyes Ziani heeft zijn contract verlengd, maar dat wil niet zeggen dat hij geen bijzondere zomer tegemoet zal gaan. Als de Brusselaars moeten zakken naar de Eerste Amateurklasse, dan lijkt er toch nog een transfer te kunnen komen.

RWDM is (voorlopig?) sportief gedegradeerd naar de Eerste Amateurklasse van het ACFF, ondanks een dertiende plaats in D1B. Door het U23-quotum is de club verontwaardigd en RWDM geeft zich nog niet gewonnen: het hoopt via een behoud via de groene tafel.

Hoe dan ook: voor de spelers is dit bijzonder zwaar om te verwerken, zeker omdat ze een jaar geleden nog richting de Jupiler Pro League leken terug te keren. Nadat hij vorig seizoen al tot de uitblinkers behoorde onder Yannick Ferrera, blijft Ilyes Ziani meer dan ooit de meest verkoopbare speler in de kern, ondanks vier maanden in de lappenmand.

Eén van de belangrijkste dossiers van de zomer

Nauwelijks terug na zijn knieproblemen, droeg de aanvallende middenvelder meteen opnieuw de aanvoerdersband. Een stevige blijk van vertrouwen voor een 22-jarige, maar tegelijk een duidelijk signaal van het belang dat Ziani intussen heeft gekregen in het spel van de Molenbekenaars.

De voormalige spelmaker van de U23 van Standard en Union SG was einde contract in het Machtensstadion. RWDM beschikte wel over een optie om hem met één seizoen te verlengen. Sudpresse bevestigt dat de clubleiding beslist heeft die optie te lichten.

⚫️🔴 Ilyes #Ziani a été prolongé par le #RWDM (levée d’option). Le joueur ne cache cependant pas son envie d’aller jouer plus haut désormais



— Julien Denoël (@JulienDenoel) April 18, 2026

Ilyes Ziani ligt zo nu vast bij RWDM tot juni 2027. Maar hij zou zijn ambitie om hogerop te gaan niet onder stoelen of banken steken, zeker als de ploeg effectief naar het amateurvoetbal zou zakken. Na wat hij al liet zien in de Challenger Pro League zullen de gegadigden alleszins niet ontbreken.