Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

Club Brugge moest zich neerleggen bij een nederlaag op het veld van Union Saint-Gilloise. Volgens coach Ivan Leko lag de sleutel duidelijk op het middenveld.

Union speelde zijn spel, Club niet. “Het was een heel verticale wedstrijd en daarin is Union beter”, analyseerde Leko. “We konden het middenveld niet domineren zoals normaal en dan wordt het moeilijk om ons spel te spelen.”

De afwezigheid van Hans Vanaken zal daar waarschijnlijk wel iets mee te maken hebben. Toch wilde de trainer zijn spelers weinig verwijten. “Inzet en mentaliteit waren er. Maar Union had misschien 55 procent van de wedstrijd in handen en dat heeft het verschil gemaakt.”

De nederlaag weegt bovendien door in de titelstrijd. “Het is de tweede belangrijke match die we verliezen. Als je ergens moet verliezen, is het beter niet hier. Nu hebben zij het morele voordeel.”

Club Brugge slaagde er ook niet in om voldoende kansen te creëren. “Het is voor iedereen moeilijk tegen Union. Je krijgt hier geen zeven kansen, misschien drie of vier. Dan moet je killer instinct tonen.”

Volgens Leko had de wedstrijd ook anders kunnen kantelen. “Als wij de tweede goal eerst maken, is het een andere match. Maar we konden ons spel niet opleggen en moesten te veel meegaan in hun manier.”



Toch vond hij het verschil niet overdreven groot. “Ik vond niet dat we vernietigd werden. Het zijn twee verschillende stijlen, maar als wij ons spel niet kunnen spelen, wordt het altijd lastig.”

