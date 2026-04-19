Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan
Club Brugge moest zich neerleggen bij een nederlaag op het veld van Union Saint-Gilloise. Volgens coach Ivan Leko lag de sleutel duidelijk op het middenveld.

Union speelde zijn spel, Club niet. “Het was een heel verticale wedstrijd en daarin is Union beter”, analyseerde Leko. “We konden het middenveld niet domineren zoals normaal en dan wordt het moeilijk om ons spel te spelen.”

De afwezigheid van Hans Vanaken zal daar waarschijnlijk wel iets mee te maken hebben. Toch wilde de trainer zijn spelers weinig verwijten. “Inzet en mentaliteit waren er. Maar Union had misschien 55 procent van de wedstrijd in handen en dat heeft het verschil gemaakt.”

De nederlaag weegt bovendien door in de titelstrijd. “Het is de tweede belangrijke match die we verliezen. Als je ergens moet verliezen, is het beter niet hier. Nu hebben zij het morele voordeel.”

Ivan Leko had liever ergens anders verloren dan tegen Union

Club Brugge slaagde er ook niet in om voldoende kansen te creëren. “Het is voor iedereen moeilijk tegen Union. Je krijgt hier geen zeven kansen, misschien drie of vier. Dan moet je killer instinct tonen.”

Volgens Leko had de wedstrijd ook anders kunnen kantelen. “Als wij de tweede goal eerst maken, is het een andere match. Maar we konden ons spel niet opleggen en moesten te veel meegaan in hun manier.”

Lees ook... Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Toch vond hij het verschil niet overdreven groot. “Ik vond niet dat we vernietigd werden. Het zijn twee verschillende stijlen, maar als wij ons spel niet kunnen spelen, wordt het altijd lastig.”
 

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

