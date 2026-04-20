Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Jérémy Doku speelde zondag bijna de volledige wedstrijd voor Manchester City tegen Arsenal. Dit is wat de Engelse pers van zijn prestatie vindt.

Manchester City haalde het zondag met 2-1 van Arsenal, in een cruciale wedstrijd in de titelstrijd in de Premier League. Jérémy Doku stond aan de aftrap en werd in de 90e minuut naar de kant gehaald, om plaats te maken voor Savinho.

The Guardian gaf de Belg een 6 op 10. "Jérémy Doku zwierf tussen de linkerflank en het centrum, maakte Ødegaard gek en had Mosquera in het algemeen precies waar hij hem wilde: aan zijn genade overgeleverd", schreef het medium.

7 op 10 voor Doku

Manchester Evening News gaf dan weer een 7 op 10. "Hij haalde City er meermaals uit lastige situaties, maar bracht hen er soms ook zelf in. Zijn samenwerking met O'Reilly zit echt goed."

Ook de Mirror gaf dezelfde score. "Hij leek er soms toe in staat om de verdediging van Arsenal helemaal dol te draaien. Te veel balverlies… of beter: net te weinig efficiëntie in de laatste actie."

Lees ook... Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"›

De Engelse pers was dus over het algemeen te spreken over de prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal. Tegelijk werd ook zijn gebrek aan efficiëntie in de laatste fase uitgelicht.