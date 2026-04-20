Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Johan Walckiers
Johan Walckiers
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom
Bij Antwerp staan twee jonge talenten volop in de schijnwerpers, maar naast hun prestaties op het veld speelt ook hun toekomst een steeds grotere rol. Xander Dierckx en Youssef Hamdaoui lieten zich opmerken met doelpunten tegen OH Leuven, maar hun contractsituatie zorgt voor extra spanning.

Beide spelers liggen momenteel nog vast tot 2027, maar de club wil hen langer aan zich binden. Sportief directeur Marc Overmars ziet in hen belangrijke pionnen voor de toekomst en wil hen een duidelijke rol geven binnen het vernieuwde Antwerp.

Toch is er nog geen doorbraak in de onderhandelingen. Zowel Dierckx als Hamdaoui en hun entourage nemen voorlopig een afwachtende houding aan. De sportieve en financiële onzekerheid binnen de club speelt daarbij een belangrijke rol, weet GvA.

Voor Antwerp is het nochtans cruciaal om deze talenten te behouden. De club wil meer inzetten op eigen jeugd en minder afhankelijk worden van externe transfers. Dierckx en Hamdaoui passen perfect binnen dat plaatje als “jongens van de club”.

Andere clubs liggen al op de loer voor Dierckx

Hun doorbraak komt dan ook op een belangrijk moment. Dierckx wist zich al op jonge leeftijd in de kijker te spelen en bevestigt stilaan zijn potentieel, terwijl Hamdaoui met zijn individuele acties het verschil kan maken, ook al ontbreekt nog wat stabiliteit.

Binnen de club leeft de overtuiging dat beide spelers kunnen uitgroeien tot vaste waarden. Maar zonder contractverlenging dreigt het risico dat andere clubs zich mengen in het dossier.

De komende maanden worden dan ook cruciaal. Antwerp wil duidelijkheid en hoopt zijn jonge talenten te overtuigen van het project, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de spelers zelf en hun visie op hun toekomst.

Volg Standard - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/04).

Antwerp 2-0 OH Leuven
Westerlo 1-2 KRC Genk
Charleroi 1-2 Standard

