Johan Walckiers
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Gift Orban is in Italië in opspraak geraakt na een opvallend incident na de wedstrijd tussen Hellas Verona en AC Milan. De Nigeriaanse spits, die in België doorbrak bij KAA Gent, kwam na afloop in een verhitte confrontatie terecht met supporters buiten het stadion.

Na de 0-1 nederlaag tegen Milan verliet Orban zichtbaar gefrustreerd het Stadio Bentegodi. De wedstrijd, waarin Adrien Rabiot het enige doelpunt voor zijn rekening nam, liet duidelijk sporen na bij de aanvaller.

Volgens ooggetuigen begon het incident vrij onschuldig. Orban weigerde eerst om op de foto te gaan met een fan, wat al voor wat spanning zorgde. De situatie escaleerde echter pas echt toen een andere supporter op zijn wagen sloeg.

Dat bleek de druppel voor de spits. Orban stapte uit zijn voertuig en ging de confrontatie aan, waarna een felle woordenwisseling volgde. De discussie liep uiteindelijk uit de hand en mondde uit in een fysieke aanvaring, die door omstaanders werd gefilmd.

Gift Orban kreeg het aan de stok met een Hellas Verona-supporter

De beelden gingen snel viraal en trokken ook de aandacht van de Italiaanse autoriteiten. De Digos, een speciale politie-eenheid die zich bezighoudt met ordehandhaving rond sportevenementen, is inmiddels een onderzoek gestart naar het incident.

Ook vanuit clubzijde kwam er een reactie. Hellas Verona liet in een officiële mededeling weten zich te distantiëren van elk vorm van geweld en benadrukte dat het de zaak intern verder zal analyseren.

Het incident komt op een bijzonder gevoelig moment voor Orban. De aanvaller is bezig aan een degelijk seizoen in de Serie A en staat in de belangstelling van meerdere clubs. Hij wordt momenteel gehuurd, met een aankoopoptie.

Meer nieuws

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
1
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
4
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
6
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
2
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
2
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
13
Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

07:40
23
Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

06:30
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

22:45
7
Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

22:30
'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

23:00
2
Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

22:15
2
Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws Reactie

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

21:28
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

21:00
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

22:00
1
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
3
Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

20:27
Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

20:30
6
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

21:20
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

20:00
1
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
2
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

19:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
1

