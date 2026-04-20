🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

Gift Orban is in Italië in opspraak geraakt na een opvallend incident na de wedstrijd tussen Hellas Verona en AC Milan. De Nigeriaanse spits, die in België doorbrak bij KAA Gent, kwam na afloop in een verhitte confrontatie terecht met supporters buiten het stadion.

Na de 0-1 nederlaag tegen Milan verliet Orban zichtbaar gefrustreerd het Stadio Bentegodi. De wedstrijd, waarin Adrien Rabiot het enige doelpunt voor zijn rekening nam, liet duidelijk sporen na bij de aanvaller.

Volgens ooggetuigen begon het incident vrij onschuldig. Orban weigerde eerst om op de foto te gaan met een fan, wat al voor wat spanning zorgde. De situatie escaleerde echter pas echt toen een andere supporter op zijn wagen sloeg.

Dat bleek de druppel voor de spits. Orban stapte uit zijn voertuig en ging de confrontatie aan, waarna een felle woordenwisseling volgde. De discussie liep uiteindelijk uit de hand en mondde uit in een fysieke aanvaring, die door omstaanders werd gefilmd.

De beelden gingen snel viraal en trokken ook de aandacht van de Italiaanse autoriteiten. De Digos, een speciale politie-eenheid die zich bezighoudt met ordehandhaving rond sportevenementen, is inmiddels een onderzoek gestart naar het incident.

Ook vanuit clubzijde kwam er een reactie. Hellas Verona liet in een officiële mededeling weten zich te distantiëren van elk vorm van geweld en benadrukte dat het de zaak intern verder zal analyseren.





Het incident komt op een bijzonder gevoelig moment voor Orban. De aanvaller is bezig aan een degelijk seizoen in de Serie A en staat in de belangstelling van meerdere clubs. Hij wordt momenteel gehuurd, met een aankoopoptie.