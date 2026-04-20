Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

Johan Walckiers
De contrasten konden moeilijk groter zijn na het voorbije voetbalweekend. Waar Union Saint-Gilloise indruk maakte met een intense en volwassen prestatie tegen Club Brugge, stelde RSC Anderlecht zwaar teleur op het veld van KV Mechelen.

Met de bekerfinale in het vooruitzicht lijkt dat verschil alleen maar belangrijker te worden. Union toonde tegen Club Brugge opnieuw waar het voor staat: intensiteit, organisatie en een collectieve honger die zelden afneemt. Van de eerste tot de laatste minuut lag het tempo bijzonder hoog en werd elke zone op het veld gecontroleerd. Het is precies die speelstijl die hen al maandenlang naar een constant hoog niveau tilt.

Puntengewin maskeert niets bij Anderlecht

Bij Anderlecht was het beeld compleet anders. In de eerste helft tegen KV Mechelen kwamen de Brusselaars nauwelijks in het stuk voor en mochten ze blij zijn dat ze niet vroeg op een onoverbrugbare achterstand stonden. Het spel oogde traag, voorspelbaar en vooral kwetsbaar zonder bal.

Dat paars-wit alsnog punten wist te pakken, maskeert weinig. Individuele momenten en ingrepen van de bank leverden resultaat op, maar het collectieve niveau baart zorgen. De ploeg mist automatismen, intensiteit en controle, net de elementen waarin Union uitblinkt.

De defensieve onzekerheid en het gebrek aan dominantie op het middenveld maken Anderlecht bijzonder kwetsbaar tegen een ploeg die zo agressief en gestructureerd speelt als Union. In Mechelen werd al pijnlijk duidelijk hoe snel het fout kan lopen wanneer de organisatie ontbreekt.

Union topfavoriet

Ook fysiek lijkt het verschil groot. Waar Union negentig minuten lang druk kan zetten en duels wint, had Anderlecht het zichtbaar moeilijk om het tempo te volgen. Dat belooft weinig goeds met het oog op een finale waarin intensiteit doorgaans doorslaggevend is.

Alles wijst er dan ook op dat Union als duidelijke favoriet aan de aftrap van de bekerfinale zal verschijnen. Als beide ploegen hun huidige vorm doortrekken, lijkt Anderlecht simpelweg te kort te komen op bijna elk vlak.

Tenzij er in korte tijd een spectaculaire ommekeer volgt, dreigt de finale vooral een bevestiging te worden van wat de voorbije weken al zichtbaar was: een ijzersterk Union tegenover een zoekend Anderlecht dat voorlopig geen antwoord heeft.
 

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

