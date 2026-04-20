Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Johan Walckiers
Na het gewelddadige incident na de vrouwenwedstrijd tussen Stokkem VV en Lommel SK heeft de betrokken scheidsrechter voor het eerst zijn versie van de feiten gegeven. Hij ontkent met klem dat hij als eerste geweld gebruikte. "Ik ben blij dat ik er heelhuids ben uitgekomen", klinkt het bij HBvL.

Volgens de arbiter begon het incident al tijdens de wedstrijd, toen hij een rode kaart gaf. “Ik kreeg al een eerste slag van de speelster die ik een rode kaart gaf rond minuut 85”, stelt hij. Daarmee spreekt hij de lezing van onder meer Wendy Mees tegen, die eerder verklaarde dat de scheidsrechter zelf agressief reageerde.

Na het laatste fluitsignaal liep de situatie volledig uit de hand. “Ze stormde op mij af en gaf me een klap in het gezicht”, zegt de ref over Mees. “Plots kreeg ik nog meer klappen, langs achter.” Volgens hem werd hij daarna omsingeld en kreeg hij meerdere slagen te verwerken.

Volgens de scheidsrechter was het zelfverdediging

De scheidsrechter geeft toe dat hij een beweging maakte met zijn arm, maar benadrukt dat dit uit zelfverdediging was. “Na een derde slag op mijn hoofd heb ik een uitzwaai gedaan. Niet omdat ik agressief was, maar omdat ik me moest verweren.” Daarbij gingen volgens hem twee speelsters mee tegen de grond.

Het geweld stopte daar niet. “Er stonden zes of zeven mensen rond me en plots kreeg ik een harde klap op het hoofd”, getuigt hij. “Toen ik opnieuw op de grond lag, begonnen ze zelfs mijn broek uit te trekken.” De arbiter zegt dat hij nadien naar de kleedkamer werd begeleid en zelf de politie contacteerde.


De nasleep weegt zwaar. De scheidsrechter, met 24 jaar ervaring, werd door Voetbal Vlaanderen voorlopig op non-actief gezet. “Ik denk niet dat ik ooit nog op het veld zal staan”, zegt hij. “Op sociale media wordt ook mijn hele familie door het slijk gehaald.”

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

