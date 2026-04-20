Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

RWDM legt zich niet neer bij zijn degradatie en trekt naar de rechter. De Brusselse club heeft een kortgeding aangespannen tegen het U23-quotum in de Challenger Pro League.

Hoewel RWDM als dertiende eindigde in het klassement, moet het toch zakken naar Eerste Nationale. Dat komt door het huidige competitieformat, waarbij beloftenploegen beschermd zijn tegen degradatie.

Dit seizoen eindigden zelfs drie U23-teams onder RWDM, maar zij blijven toch in de reeks. Die situatie zorgt voor grote frustratie in Molenbeek, waar men het systeem als oneerlijk beschouwt.

De club staat daarin niet alleen en krijgt naar eigen zeggen steun van andere tweedeklassers. Samen hopen ze via de rechtbank een aanpassing of herziening van de regels af te dwingen.

Tegelijk blijven de zorgen rond de club groot. RWDM geeft zelf aan dat het mogelijk niet aan alle licentievoorwaarden kan voldoen door de huidige onzekerheid rond een overname.



Door de aanhoudende financiële problemen blijft de toekomst van de club dan ook bijzonder onzeker, zowel op sportief als op structureel vlak.