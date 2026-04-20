Johan Walckiers, voetbaljournalist
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"
Het was een avond vol spanning, strijd en spektakel in de topper tussen Manchester City en Arsenal. In een duel dat bepalend kan zijn voor de titelstrijd trok City aan het langste eind, met opnieuw een hoofdrol voor Erling Haaland. 

De Noorse spits zorgde voor het beslissende moment, maar werd nadien vooral besproken om wat er naast het voetbal gebeurde. Al van bij de start hing er elektriciteit in de lucht. Haaland en Arsenal-verdediger Gabriel Magalhães zochten elkaar voortdurend op in pittige duels. Het werd al snel duidelijk dat het niet bij een gewoon voetbalgevecht zou blijven.

Trekken, duwen en hoofd tegen hoofd

In de eerste helft ging het duo al eens stevig over de schreef. Terwijl het spel gewoon doorging, rolden Haaland en Gabriel over het veld na een stevig duel. In de herhaling was te zien hoe de Braziliaan de Noor hardhandig vastgreep en naar de grond werkte.

Na de rust liep de spanning nog verder op. In een fel duel trok Gabriel het ondershirt van Haaland volledig kapot. De spits van City reageerde woedend en ging verhaal halen bij de scheidsrechter, zichtbaar gefrustreerd door de manier waarop hij werd aangepakt.

Daar bleef het niet bij, want in de slotfase gingen beide spelers opnieuw in de clinch. Haaland deelde een duw uit, waarna ze zelfs even hoofd tegen hoofd stonden. Het moment balanceerde op het randje, al bleef een rode kaart uiteindelijk uit.

Haaland besliste de topper en wierp de titelrace helemaal open

Na afloop bleef Haaland opvallend nuchter onder het hele gebeuren. “Als ik was blijven liggen, had hij misschien rood gekregen”, gaf hij toe. “Maar ik ga niet zomaar neer. Alleen als iemand me echt raakt.”

De spits leek het incident snel naast zich neer te leggen. “Het is altijd zo tegen hen: veel duels en wat getrek en geduw. Dat hoort erbij”, klonk het met een glimlach. Toch vond hij het vreemd dat hij zelf ook bestraft werd met een gele kaart.

Uiteindelijk sprak vooral het scorebord in het voordeel van Haaland. Hij besliste de topper met een doelpunt en haalde zo sportief zijn gram tegen Gabriel. “Of ik de strijd gewonnen heb? Dat laat ik in het midden”, besloot hij. “Maar bij die goal alvast wel en dat was het belangrijkste.”

