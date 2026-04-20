Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Het was een pittige wedstrijd tussen Union SG en Club Brugge. Voor de rust vielen al zes gele kaarten, na de rust vielen er nog twee. Maar één speler van Club Brugge kwam volgens de analisten goed weg. Al reageerde ook Jonathan Lardot meteen scherp.

Sykes, Zorgane en Khalaili voor de thuisploeg, Vetlesen, Forbs en Vermant voor de bezoekers. Zes gele kaarten in de eerste helft. Vermant kwam volgens de analisten goed weg dat hij geen twee keer geel kreeg in de match.

Vermant had echter veel vroeger in de wedstrijd al een eerste gele kaart kunnen gepakt hebben. En dan was die tweede gele kaart misschien ook wel gevallen en had Union SG een helft met een mannetje meer kunnen spelen.

Kwam Vermant goed weg in die eerste fase, heel vroeg in de wedstrijd? Volgens de analisten alvast wel, want daar hoorde wel degelijk ook een gele kaart te moeten volgen. En die zou er ook gekomen zijn als het later in de wedstrijd was.

Had Romeo Vermant meteen geel moeten krijgen?

Dat was alvast de mening van Olivier Deschacht. "In de twintigste minuut is dat wel geel, denk ik. Heeft het daarmee te maken?", vroeg hij luidop bij DAZN. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot was ook in het Dudenpark.



En hij diende Deschacht ook meteen van antwoord: "De context is belangrijker. In een nerveuze wedstrijd na twintig minuten zou daar misschien geel volgen, maar als de wedstrijd rustig is, dan kan je dat als ref managen."