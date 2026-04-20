Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend
Comme elke maandag stellen we jullie ons ideale elftal van het weekend voor. Dat is dit keer sterk gekleurd in rood en blauw na de prestatie van Union tegen Club Brugge.

Doelman

In doel had Colin Coosemans bij zijn terugkeer na blessure aanspraak kunnen maken op een plek. Maar wij gaan voor Davy Roef, die in de tweede helft beslissend was op de schaarse kansen van Sint-Truiden. Dat het 0-0 bleef, is ook dankzij hem.

Verdediging

Op rechtsachter is Zakaria El Ouahdi een vaste waarde en hij trok Genk opnieuw over de streep met een goal (zijn twaalfde van het seizoen) en een assist. Centraal had Shogo Taniguchi Wilfried Kanga in zijn broekzak; hij krijgt het gezelschap van Zeno Van den Bosch, die het niveau nog opkrikt in zijn laatste weken bij Antwerp. Het viertal wordt vervolledigd door Nazinho, opnieuw goed voor twee assists en tal van doorbraken bij Cercle Brugge.

Middenveld

Op het middenveld eist Tibe De Vlieger steeds meer plek op bij AA Gent. Op zijn 20ste is hij een van de stevige keuzes van Rik De Mil en hij betaalt dat vertrouwen terug met bijzonder volwassen prestaties. Naast hem deed Adem Zorgane het middenveld van Club Brugge pijn met zijn spel onder druk en zijn hoge recuperaties doorheen de hele wedstrijd. Een echte patron.

Aanval

In onze 4-2-3-1 komen de drie spelers achter de diepe spits ook uit Union. Aan de rechterkant maakte Anan Khalaili Bjorn Meijer gek, onder meer met zijn assist bij het beslissende doelpunt van Zeneli na een van zijn vele doorbraken.

Ook al zet David Hubert hem als nummer negen neer, wij posten Mateo Biondic als steunspits om zijn kaatswerk in de combinaties te benadrukken. Dat vulde hij aan met stevig weerwerk in de duels met Ordonez en Mechele. En dan nog zijn goal waarmee hij de stand gelijk trok...

Hetzelfde voor Kevin Rodriguez, die op basis van zijn herhaalde loopacties vanuit alle posities tegen Club Brugge ook op een flank uitstekend uit de voeten kan. Zijn rushes hielpen Union terrein terugwinnen toen Club begin tweede helft druk zette.

Helemaal voorin was het net de aanwezigheid in de zestien van Mihajlo Cvetković die Anderlecht de ommekeer bezorgde. Bij zijn eerste baltoets bracht de Servische spits alles wat het Sporting miste met een onzichtbare Thorgan Hazard: een kopbal om Nacho Miras onder druk te zetten en het neusje voor de goal om van de rebound te profiteren.

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

19:00
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

22:30
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

