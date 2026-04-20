Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Comme elke maandag stellen we jullie ons ideale elftal van het weekend voor. Dat is dit keer sterk gekleurd in rood en blauw na de prestatie van Union tegen Club Brugge.

Doelman

In doel had Colin Coosemans bij zijn terugkeer na blessure aanspraak kunnen maken op een plek. Maar wij gaan voor Davy Roef, die in de tweede helft beslissend was op de schaarse kansen van Sint-Truiden. Dat het 0-0 bleef, is ook dankzij hem.

Verdediging

Op rechtsachter is Zakaria El Ouahdi een vaste waarde en hij trok Genk opnieuw over de streep met een goal (zijn twaalfde van het seizoen) en een assist. Centraal had Shogo Taniguchi Wilfried Kanga in zijn broekzak; hij krijgt het gezelschap van Zeno Van den Bosch, die het niveau nog opkrikt in zijn laatste weken bij Antwerp. Het viertal wordt vervolledigd door Nazinho, opnieuw goed voor twee assists en tal van doorbraken bij Cercle Brugge.

Middenveld

Op het middenveld eist Tibe De Vlieger steeds meer plek op bij AA Gent. Op zijn 20ste is hij een van de stevige keuzes van Rik De Mil en hij betaalt dat vertrouwen terug met bijzonder volwassen prestaties. Naast hem deed Adem Zorgane het middenveld van Club Brugge pijn met zijn spel onder druk en zijn hoge recuperaties doorheen de hele wedstrijd. Een echte patron.

Aanval

In onze 4-2-3-1 komen de drie spelers achter de diepe spits ook uit Union. Aan de rechterkant maakte Anan Khalaili Bjorn Meijer gek, onder meer met zijn assist bij het beslissende doelpunt van Zeneli na een van zijn vele doorbraken.

Ook al zet David Hubert hem als nummer negen neer, wij posten Mateo Biondic als steunspits om zijn kaatswerk in de combinaties te benadrukken. Dat vulde hij aan met stevig weerwerk in de duels met Ordonez en Mechele. En dan nog zijn goal waarmee hij de stand gelijk trok...





Hetzelfde voor Kevin Rodriguez, die op basis van zijn herhaalde loopacties vanuit alle posities tegen Club Brugge ook op een flank uitstekend uit de voeten kan. Zijn rushes hielpen Union terrein terugwinnen toen Club begin tweede helft druk zette.

Helemaal voorin was het net de aanwezigheid in de zestien van Mihajlo Cvetković die Anderlecht de ommekeer bezorgde. Bij zijn eerste baltoets bracht de Servische spits alles wat het Sporting miste met een onzichtbare Thorgan Hazard: een kopbal om Nacho Miras onder druk te zetten en het neusje voor de goal om van de rebound te profiteren.