Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

Foto: © photonews

Weet u nog dat Anderlecht vorige zomer hemel en aarde bewoog om Cedric Hatenboer los te weken bij Excelsior? Wel, de middenvelder die dit seizoen geen enkele kans kreeg bij paars-wit heeft geen zin om dat nog eens mee te maken.

Besnik Hasi zag er niets in en had intern al laten weten dat Hatenboer nooit zou spelen bij hem. Te weinig intensiteit en te weinig duelkracht voor zijn positie. De Nederlander werd tijdens de winter dan maar uitgeleend aan Telstar.

Daar staat hij wel in de basis en doet het ook goed. Sinds zijn aankomst speelde hij elke wedstrijd en dat heeft hem deugd gedaan. Hij heeft dan ook nog weinig zin om terug te keren naar Neerpede, waar hij nog drie jaar onder contract ligt.

Hatenboer heeft zijn entourage al laten weten een oplossing te zoeken. Telstar heeft wel een aankoopoptie van 2 miljoen euro, maar voor de bescheiden Nederlandse club is dat veel.

Wel zouden ze dat kunnen neerleggen als er een club klaarstaat om hem direct over te kopen. En dat is waar Hatenboer en zijn begeleiders nu op rekenen.


Er zijn intussen al geruchten dat Heerenveen - dat heel wat financieel krachtiger is - daar wel oren naar heeft. Als zo'n deal er niet doorkomt, zal Hatenboer zich toch moeten melden begin van de zomer in Anderlecht.

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 1-1 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 2-2 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 Heerenveen Heerenveen

