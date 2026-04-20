ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

Romelu Lukaku keert terug naar België om de revalidatie voort te zetten. Dat werd beslist in gezamenlijk overleg met SSC Napoli. De Italiaanse topclub heeft immers géén enkele baat bij kapitaalsvernietiging.

Wie vanochtend in de buurt van het trainingscentrum van SSC Napoli klaar zat met popcorn was eraan voor de moeite. Het verwachte overleg tussen Romelu Lukaku en SSC Napoli kwam er. Maar in een héél constructieve sfeer.

Big Rom besliste bij de start van de interlandbreak om niet met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten te reizen. In de plaats daarvan zette Lukaku zijn revalidatie voort bij Move To Cure.

Constructief gesprek

Napoli liep Lukaku bij zijn terugkeer in Italië dan ook ter verantwoording. Niet de beslissing om verder te revalideren, maar vooral de beslissing an sich - versta: zonder medeweten van de Italianen - stuit tegen de borst.

Na een constructief gesprek werd ondertussen beslist dat Lukaku kan terugkeren naar Antwerpen. Veel geblaar voor weinig wol. Alhoewel: behalve Aurelio De Laurentiis sprak de voorbije weken niemand zich uit tegen de beslissing van Lukaku. Ook niet in Napels.

SSC Napoli heeft niéts aan Romelu Lukaku in B-kern

Napoli beseft als geen ander dat er dit seizoen geen prijzen meer te winnen zijn met Lukaku in het elftal. En Napoli beseft evenwel dat een sterk WK ervoor kan zorgen dat de Italiaanse club deze zomer langs de kassa zal passeren.



Napoli wil immers nog steeds af van (het loon van) Lukaku. De Italianen vragen vijftien miljoen euro voor onze landgenoot. Al zou tien miljoen euro evenwel voldoende zijn om hem weg te halen uit De Laars.