Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Wordt Mark van Bommel ooit coach van RSC Anderlecht? De Nederlander werd al meermaals gelinkt aan de functie van T1 in het Lotto Park.

Na het ontslag van Brian Riemer was Van Bommel zelfs dé topkandidaat om aan de slag te gaan in Brussel. Ook bij het vertrek van Besnik Hasi werd de naam van de kampioenenmaker van Antwerp FC naar voren geschoven.

Wanneer heeft RSC Anderlecht Mark van Bommel gecontacteerd?

"Anderlecht heeft deze keer niet gebeld", is van Bommel héél duidelijk bij DAZN. De reden is simpel: de Nederlander gaf al meermaals aan dat hij geen trek heeft om ergens middenin een lopend seizoen in te stappen.

Die boodschap kreeg paars-wit eveneens na het ontslag van Riemer. "Toen hebben ze inderdaad gebeld. Maar zoals ik al zei: de timing was middenin het seizoen simpelweg niet goed voor mij."

Is Mark van Bommel nog steeds een kandidaat om coach te worden van paars-wit?



Van Bommel schuift de paars-witte piste - Anderlecht zoekt nog steeds naar een nieuwe coach voor volgend seizoen - niet opzij. "Het totaalplaatje moet kloppen", besluit van Bommel.