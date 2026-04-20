Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken
Mark van Bommel werd de voorbije maanden regelmatig aan RSC Anderlecht gelinkt. De Nederlander legt zelf uit hoe de vork effectief in de steel zat.

Wordt Mark van Bommel ooit coach van RSC Anderlecht? De Nederlander werd al meermaals gelinkt aan de functie van T1 in het Lotto Park. 

Na het ontslag van Brian Riemer was Van Bommel zelfs dé topkandidaat om aan de slag te gaan in Brussel. Ook bij het vertrek van Besnik Hasi werd de naam van de kampioenenmaker van Antwerp FC naar voren geschoven.

Wanneer heeft RSC Anderlecht Mark van Bommel gecontacteerd?

"Anderlecht heeft deze keer niet gebeld", is van Bommel héél duidelijk bij DAZN. De reden is simpel: de Nederlander gaf al meermaals aan dat hij geen trek heeft om ergens middenin een lopend seizoen in te stappen. 

Die boodschap kreeg paars-wit eveneens na het ontslag van Riemer. "Toen hebben ze inderdaad gebeld. Maar zoals ik al zei: de timing was middenin het seizoen simpelweg niet goed voor mij."

Is Mark van Bommel nog steeds een kandidaat om coach te worden van paars-wit?


Van Bommel schuift de paars-witte piste - Anderlecht zoekt nog steeds naar een nieuwe coach voor volgend seizoen - niet opzij. "Het totaalplaatje moet kloppen", besluit van Bommel. 

Meer nieuws

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
2
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
10
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
1
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
2
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

18:40
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
1
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
3
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

19:00
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
6
Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

Anderlecht toont interesse in winger uit The Championship, al wordt het een moeilijke affaire

15:30
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
9
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
2
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
1
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
40
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
1
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
16
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

14:00
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
23
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
5
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
5
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht

09:30
2
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
2
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
1
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig"

09:45
5
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
7
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
6

