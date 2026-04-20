In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

De jonge Saliou Dia zou binnenkort wel eens zijn eerste contract kunnen gaan tekenen bij RSC Anderlecht. Op die manier wordt andermaal duidelijk dat ze bij paars-wit ook wel geloven in de toekomst en daar werk willen van maken.

Dit seizoen heeft RSC Anderlecht meerdere Neerpede-talenten hun eerste profcontract gegeven. Een trend die zich lijkt voort te zetten, zeker na de knappe zege van de Anderlechtse U17 op de Future Cup in Amsterdam.

Saliou Dia, het volgende talent uit Neerpede?

Volgens informatie van Africafoot zou een van de volgende paars-witte talenten die een eerste profcontract krijgt de jonge Saliou Dia (16) kunnen zijn. Dia speelt dit seizoen bij de U16 Elite. De 1m78 grote linksachter genoot zijn opleiding eerst bij Standard, vooraleer hij in 2023 naar Neerpede trok.

Er zou een voorstel in de maak zijn, aldus het Afrikaanse medium, en Dia zou een contract voor de komende drie seizoenen aangeboden krijgen bij Anderlecht. Het is duidelijk de bedoeling dat hij zo snel mogelijk aansluit bij RSCA Futures.

Via de RSCA Futures naar de A-kern van Anderlecht?

Saliou Dia, van Senegalese origine, is Belgisch jeugdinternational bij de U16. Sinds 2024 werd hij echter niet meer opgeroepen voor de Belgische selectie. Zowel bij Standard als nu bij Anderlecht staat hij wel te boek als een groot talent.



Onlangs gaf Anderlecht jongens als Hidde Sysmans, Rami Lougmani en ook Taty Kera hun eerste profcontract. Nu lijken ze dat dus ook te willen gaan doen met Saliou Dia, om hem op termijn te laten doorbreken bij de A-kern.