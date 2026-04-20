'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

PSG blijft de ingeslagen weg volgen. In dat opzicht wil de Franse grootmacht zich komende zomer gericht versterken.

Wat we bedoelen met die ingeslagen weg? Verwacht geen namen zoals Lionel Messi, Neymar of Kylian Mbappé meer in het Parc des Princes.

Jonge spelers mét groeipotentieel

Luis Enrique en Luis Campos kiezen voor jonge spelers mét groeipotentieel die worden omringd door ervaren spelers. En dat recept levert prijzen op.

L'Equipe weet dat de zomertargets bepaald zijn. PSG richt de pijlen op Yan Diomandé van RB Leipzig en Gabriel Martinelli van Arsenal FC.

Eén van de grootste talenten ter wereld



Vooral het losweken van Diomandé wordt allesbehalve gemakkelijk. De 19-jarige winger wordt gezien als één van de grootste talenten ter wereld. Voor de volledigheid: hij heeft een contract tot medio 2030 in Leipzig.