Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Johan Walckiers
Royal Antwerp FC beleeft woelige weken en staat na twee nederlagen laatste in de Europe Play-offs. Volgens clubiconen Cisse Severeyns en Marc Van Der Linden is de conclusie hard maar duidelijk.

“Dit is eigenlijk een verloren seizoen”, stelt Severeyns zonder omwegen in GvA. De achterstand op leider KVC Westerlo is intussen opgelopen tot acht punten, waardoor Europees voetbal steeds verder uit zicht raakt.

Van Der Linden wijst vooral naar een gebrek aan kwaliteit. “Er is gewoon te weinig kwaliteit. Zonder die goede periode eind 2025 stond Antwerp nu bijna onderaan.” Volgens hem kantelde het seizoen na de bekeruitschakeling. “Daarna is het verschrikkelijk slecht beginnen lopen.”

Ook op tactisch vlak zijn er vragen, zeker rond het gebruik van Mauricio Benítez. “Hij is iemand die kan voetballen en verbinding brengt, maar nu wordt hij achterin gezet. Dan wordt de afstand naar de aanval veel te groot”, klinkt het kritisch.

Joseph Oosting treft geen schuld

Voorin ligt volgens Severeyns een ander probleem. “Er is wel kwaliteit, maar geen scorend vermogen.” Daarbij kijkt hij naar Vincent Janssen. “Hij werkt hard en geeft alles, maar je komt tekort in de zone van de waarheid.”

Coach Joseph Oosting wordt voorlopig niet geviseerd. “Dit is al de tweede trainer en het blijft hetzelfde verhaal”, verdedigt Severeyns hem. “De coach is altijd de dupe, maar hij valt weinig te verwijten.”

Met het oog op volgend seizoen klinkt er wel een duidelijke oproep. “Laat jonge spelers hun kans krijgen”, zegt Van Der Linden. Toch blijft hij realistisch: “Je hebt ook ervaring nodig. Zonder leidersfiguren zie je het verschil, zoals bij Van Den Bosch zonder Alderweireld.”

Play-off 2
Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

"Appeltaart kan je krijgen, maar hem niet!": Uli Hoeness verklapt héérlijke anekdote over Vincent Kompany

Na nieuwe triomf voor Club Brugge: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in

'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

'Union ruikt 25 miljoen: drie Engelse clubs hebben sterkhouder in het vizier'

'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

Niet enkel Tzolis: 'Club Brugge mikt op (meer dan) 40 miljoen euro voor goudhaantje'

De 43e minuut dit weekend voor krijger met hartstilstand? Boodschap om te verspreiden over het hele land

Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

'Op leven en dood' vanavond voor RWDM Brussels: "Onze redding hangt samen met het leven van de fans"

Dat heeft Barcelona ook gezien: Club Brugge schrijft opnieuw voetbalgeschiedenis

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Premier League klopt aan bij goudhaantje Anderlecht: dit is wat hij zelf wil

Westerlo op weg naar Europees voetbal? Coach Charaï ziet groot verschil met begin dit seizoen

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

STVV pareert de kritiek: "Alleen Anderlecht en Standard doen beter"

Radja Nainggolan haalt uit naar Anderlecht: "Ze stonden daar alsof ze de titel hadden gewonnen..."

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 16:00 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard

