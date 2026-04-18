Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Royal Antwerp FC beleeft woelige weken en staat na twee nederlagen laatste in de Europe Play-offs. Volgens clubiconen Cisse Severeyns en Marc Van Der Linden is de conclusie hard maar duidelijk.

“Dit is eigenlijk een verloren seizoen”, stelt Severeyns zonder omwegen in GvA. De achterstand op leider KVC Westerlo is intussen opgelopen tot acht punten, waardoor Europees voetbal steeds verder uit zicht raakt.

Van Der Linden wijst vooral naar een gebrek aan kwaliteit. “Er is gewoon te weinig kwaliteit. Zonder die goede periode eind 2025 stond Antwerp nu bijna onderaan.” Volgens hem kantelde het seizoen na de bekeruitschakeling. “Daarna is het verschrikkelijk slecht beginnen lopen.”

Ook op tactisch vlak zijn er vragen, zeker rond het gebruik van Mauricio Benítez. “Hij is iemand die kan voetballen en verbinding brengt, maar nu wordt hij achterin gezet. Dan wordt de afstand naar de aanval veel te groot”, klinkt het kritisch.

Joseph Oosting treft geen schuld

Voorin ligt volgens Severeyns een ander probleem. “Er is wel kwaliteit, maar geen scorend vermogen.” Daarbij kijkt hij naar Vincent Janssen. “Hij werkt hard en geeft alles, maar je komt tekort in de zone van de waarheid.”

Coach Joseph Oosting wordt voorlopig niet geviseerd. “Dit is al de tweede trainer en het blijft hetzelfde verhaal”, verdedigt Severeyns hem. “De coach is altijd de dupe, maar hij valt weinig te verwijten.”



Met het oog op volgend seizoen klinkt er wel een duidelijke oproep. “Laat jonge spelers hun kans krijgen”, zegt Van Der Linden. Toch blijft hij realistisch: “Je hebt ook ervaring nodig. Zonder leidersfiguren zie je het verschil, zoals bij Van Den Bosch zonder Alderweireld.”