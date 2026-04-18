Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Het minste wat we kunnen zeggen is dat de arbitrage en de VAR hun werk hebben gehad met de opener van de Europe Play-offs dit weekend op zaterdagnamiddag. Antwerp won, OH Leuven incasseerde heel wat dreunen en twee rode kaarten.

Royal Antwerp en OH Leuven stonden er na twee speeldagen in de Europe Play-offs niet al te goed voor. Beide ploegen hadden nog niet gewonnen en stonden met 18 punten helemaal onderaan de stand, op toch al een grote afstand van leider KVC Westerlo.

Tijd voor beide ploegen om aan te knopen met de overwinning als ze nog wilden dromen van Europees voetbal. Coach Oosting had vooraf gemengd nieuws te brengen: Benitez is opnieuw out, maar met Kerk was er wel iemand terug klaar voor de strijd.

Veel strijd en afgekeurde doelpunten in Antwerp - OH Leuven

Ook Foulon en de 17-jarige Dierckx waren nieuw in de basiself van The Great Old. Bij de bezoekers maakte Tobe Leysen zijn comeback in doel bij OH Leuven, Maxence Prévot verhuisde zo naar de bank. Ook Verstraete en Verlinden kregen een basisplaats van Mazzu.

De VAR en arbitrage hadden hun werk in het duel tussen Antwerp en OH Leuven. De thuisploeg scoorde meerdere doelpunten, maar zag die veelvuldig afgekeurd worden voor buitenspel. Zo gingen we alsnog rusten met een 0-0 gelijkspel op het scorebord.

OH Leuven maakt wedstrijd rond met amper negen man

Door twee gele kaarten voor Gil binnen vijf minuten waren de Leuvenaars wel meer dan een uur veroordeeld tot spelen met een mannetje minder. Na een nieuwe rode kaart voor Verstraete in de tweede helft werd de situatie nog erger.





De jonge Dierckx had daarvoor al de 1-0 gemaakt. Maertens kreeg in het slot nog dé kans op de gelijkmaker, maar Nozawa pakte en aan de overkant besliste Hamdaoui meteen de partij: 2-0. Een deugddoende overwinning voor stamnummer 1.

Antwerp heeft eindelijk zijn eerste punten te pakken in deze Europe Play-offs. De youngsters maakten het verschil, voor OH Leuven wordt het een steeds zwaardere Europe Play-offs. Moet het vizier nu al op volgend seizoen gelegd worden?