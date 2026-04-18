Datum: 18/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 3
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man
Foto: © photonews

Het minste wat we kunnen zeggen is dat de arbitrage en de VAR hun werk hebben gehad met de opener van de Europe Play-offs dit weekend op zaterdagnamiddag. Antwerp won, OH Leuven incasseerde heel wat dreunen en twee rode kaarten.

Royal Antwerp en OH Leuven stonden er na twee speeldagen in de Europe Play-offs niet al te goed voor. Beide ploegen hadden nog niet gewonnen en stonden met 18 punten helemaal onderaan de stand, op toch al een grote afstand van leider KVC Westerlo.

Tijd voor beide ploegen om aan te knopen met de overwinning als ze nog wilden dromen van Europees voetbal. Coach Oosting had vooraf gemengd nieuws te brengen: Benitez is opnieuw out, maar met Kerk was er wel iemand terug klaar voor de strijd.

Veel strijd en afgekeurde doelpunten in Antwerp - OH Leuven

Ook Foulon en de 17-jarige Dierckx waren nieuw in de basiself van The Great Old. Bij de bezoekers maakte Tobe Leysen zijn comeback in doel bij OH Leuven, Maxence Prévot verhuisde zo naar de bank. Ook Verstraete en Verlinden kregen een basisplaats van Mazzu.

De VAR en arbitrage hadden hun werk in het duel tussen Antwerp en OH Leuven. De thuisploeg scoorde meerdere doelpunten, maar zag die veelvuldig afgekeurd worden voor buitenspel. Zo gingen we alsnog rusten met een 0-0 gelijkspel op het scorebord.

OH Leuven maakt wedstrijd rond met amper negen man

Door twee gele kaarten voor Gil binnen vijf minuten waren de Leuvenaars wel meer dan een uur veroordeeld tot spelen met een mannetje minder. Na een nieuwe rode kaart voor Verstraete in de tweede helft werd de situatie nog erger.

De jonge Dierckx had daarvoor al de 1-0 gemaakt. Maertens kreeg in het slot nog dé kans op de gelijkmaker, maar Nozawa pakte en aan de overkant besliste Hamdaoui meteen de partij: 2-0. Een deugddoende overwinning voor stamnummer 1.

Antwerp heeft eindelijk zijn eerste punten te pakken in deze Europe Play-offs. De youngsters maakten het verschil, voor OH Leuven wordt het een steeds zwaardere Europe Play-offs. Moet het vizier nu al op volgend seizoen gelegd worden?

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Foulon Daam A 90' 8.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Adekami Farouck 86' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Dierckx Xander  79' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Janssen Vincent   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Van Helden Rein 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 0'  
Kouyaté Kiki 0'  
Hamdaoui Youssef 11' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 4' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 19/51 (37.3%)
Meer statistieken
Ominami Takuma 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Teklab Henok 76' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
George Wouter 79' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verstraete Birger     73' 5.2 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   28' 5.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 66' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Kaba Sory 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Dussenne Noë 0'  
Schrijvers Siebe 14' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Prévôt Maxence Andre 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem   24' 6.1 -
Meer statistieken
Balikwisha William 0'  
Lakomy Lukasz 11' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 11' 5.7 -
Meer statistieken
Vlietinck Thibault 24' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - OH Leuven

Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved