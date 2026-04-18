Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Sporting Charleroi en Standard de Liège wilden een goede zaak doen in de strijd om wie weet toch nog Europees voetbal. Met tegelijk ook de wedstrijd tussen Westerlo en KRC Genk was het dé kans om een zaakje te doen. Maar of dat ook zou lukken?

Het was puzzelen geblazen voor de nieuwe coach van Sporting Charleroi. Na Titraoui was er plots namelijk ook geen Guiagon bij Charleroi in de basiself mogelijk. Scheidler krijgt voorin rust, waardoor Colassin zijn kans kreeg.

Epolo kwam na feestgedruis in Congo en een kleine blessure terug in de ploeg onder de lat bij de bezoekers, waardoor Pirard terug naar de bank vloog voor een toch wel pittig duel en een bijhorende Waalse clash.

Kansloze eerste helft

Na een kwartier sloeg het noodlot al meteen toe voor Ilaimaharitra. Die moest meteen gewisseld worden. Dat leek ook meteen de belangrijkste fase van de eerste helft, veelzeggend over een toch wel kansloze eerste helft.

Camara miste de grootste mogelijkheid, aan de overkant moest de doelman ook niet echt ingrijpen.

Sensatie na de pauze

Na de rust was dat toch wat anders. We kregen kansen en ook doelpunten. Op het uur kwam de thuisploeg op voorsprong toen Pflücke de bal aan Bernier wist te geven.





Enkele minuten later werd het 1-1 via Bernard Nguene, daarna gingen we naar een spannend slot waarin het nog alle kanten uit kon.