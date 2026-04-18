Datum: 18/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 3
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...
Foto: © photonews

Sporting Charleroi en Standard de Liège wilden een goede zaak doen in de strijd om wie weet toch nog Europees voetbal. Met tegelijk ook de wedstrijd tussen Westerlo en KRC Genk was het dé kans om een zaakje te doen. Maar of dat ook zou lukken?

Het was puzzelen geblazen voor de nieuwe coach van Sporting Charleroi. Na Titraoui was er plots namelijk ook geen Guiagon bij Charleroi in de basiself mogelijk. Scheidler krijgt voorin rust, waardoor Colassin zijn kans kreeg.

Epolo kwam na feestgedruis in Congo en een kleine blessure terug in de ploeg onder de lat bij de bezoekers, waardoor Pirard terug naar de bank vloog voor een toch wel pittig duel en een bijhorende Waalse clash.

Kansloze eerste helft

Na een kwartier sloeg het noodlot al meteen toe voor Ilaimaharitra. Die moest meteen gewisseld worden. Dat leek ook meteen de belangrijkste fase van de eerste helft, veelzeggend over een toch wel kansloze eerste helft.

Camara miste de grootste mogelijkheid, aan de overkant moest de doelman ook niet echt ingrijpen.

Sensatie na de pauze

Na de rust was dat toch wat anders. We kregen kansen en ook doelpunten. Op het uur kwam de thuisploeg op voorsprong toen Pflücke de bal aan Bernier wist te geven.

Enkele minuten later werd het 1-1 via Bernard Nguene, daarna gingen we naar een spannend slot waarin het nog alle kanten uit kon. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.55 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ousou Aiham   90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 59/62 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 61/65 (93.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee   90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 33/45 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/10 (30%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Camara Etienne   70' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Boukamir Amine 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
Meer statistieken
Blum Lewin   84' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick A 84' 7.24 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 90' 7.75 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 60' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 6' 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Szymczak Filip 0'  
Scheidler Aurélien 30' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Gaudin Jules 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 20' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Meer statistieken
Benaets Quentin 0'  
Cisse Yoann 6' 6.05  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Delavallee Martin 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/24 (25%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
Meer statistieken
Bates David 90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 7.84 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 17' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Nielsen Casper   90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 36/49 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 87' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Abid Adnane A 90' 7.06 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 67' 6.47 -
Meer statistieken
Said Rafiki 67' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 3' 7.92  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 0'  
René Mitongo 0'  
Karamoko Ibrahim 73' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Nguene Bernard 23' 8.16 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 0'  
Assengue Steeven 0'  
NKada Timothée 23' 6.45 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Herbeleef Charleroi - Standard
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved