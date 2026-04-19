🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Standard won zaterdag de Waalse derby op het veld van Charleroi. De wedstrijd zorgde voor veel ophef. Ook na de wedstrijd...

De Waalse derby eindigde niet zonder slag of stoot. Zowel Matthieu Epolo als Marco Ilaimaharitra zorgden voor provocatie richting de supporters van Charleroi na het laatste fluitsignaal.

Epolo daagde de supporters van Charleroi meteen uit na het winnende doelpunt van Tobias Mohr in de 93ste minuut. Zijn provocerende gebaren zorgden voor woede bij de Charleroi-supporters.

Vlag op de middenstip

Na de wedstrijd probeerde de doelman van Standard een rood-witte vlag op de middenstip van Mambourg te plaatsen, maar ook dat schoot uiteraard in het verkeerde keelgat.

Ook ex-Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra zorgde voor heel wat ophef. De middenvelder is al niet de meest geliefde persoon op Mambourg na zijn gevoelige keuze om voor Standard te spelen na zijn korte periode bij KV Kortrijk.

Pluche zebra

Na de wedstrijd vierden de spelers van Standard de overwinning met hun fans. Tijdens deze viering merkte Ilaimaharitra een pluche zebra op, waarna hij deze een schop gaf en hem verpletterde door erop te springen.



Lees ook... Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."›