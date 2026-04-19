Daan Blockx, voetbaljournalist
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby
Standard won zaterdag de Waalse derby op het veld van Charleroi. De wedstrijd zorgde voor veel ophef. Ook na de wedstrijd...

De Waalse derby eindigde niet zonder slag of stoot. Zowel Matthieu Epolo als Marco Ilaimaharitra zorgden voor provocatie richting de supporters van Charleroi na het laatste fluitsignaal.

Epolo daagde de supporters van Charleroi meteen uit na het winnende doelpunt van Tobias Mohr in de 93ste minuut. Zijn provocerende gebaren zorgden voor woede bij de Charleroi-supporters.

Vlag op de middenstip

Na de wedstrijd probeerde de doelman van Standard een rood-witte vlag op de middenstip van Mambourg te plaatsen, maar ook dat schoot uiteraard in het verkeerde keelgat.

Ook ex-Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra zorgde voor heel wat ophef. De middenvelder is al niet de meest geliefde persoon op Mambourg na zijn gevoelige keuze om voor Standard te spelen na zijn korte periode bij KV Kortrijk.

Pluche zebra

Na de wedstrijd vierden de spelers van Standard de overwinning met hun fans. Tijdens deze viering merkte Ilaimaharitra een pluche zebra op, waarna hij deze een schop gaf en hem verpletterde door erop te springen.

Lees ook... Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

14:15
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

11:15
LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

11:13
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

07:20
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

23:40
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

23:51
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

21:55
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

21:42
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

