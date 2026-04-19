Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Brandon Morren Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos, voetbaljournalist
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie
Het werd even heet na het laatste fluitsignaal bij Charleroi-Standard, nadat Matthieu Epolo de Storm Ultras had uitgedaagd. Vincent Euvrard en Mario Kohnen gaven daar op de persconferentie allebei hun kijk op.

De situatie liep zaterdagavond na het laatste fluitsignaal van de Waalse clash tussen Sporting Charleroi en Standard stevig uit de hand. Na het doelpunt van Tobias Mohr in de slotfase draaide Matthieu Epolo zich eerst naar de Storm Ultras, die hij met verschillende gebaren uitdaagde.

En ook na het eindsignaal van Bram Van Driessche deed de Congolese doelman van de Rouches daar nog een schep bovenop. Opnieuw maakte hij enkele gebaren richting de Carolo-supporters, waarna hij het veld overstak en zich in het vak van de Standard-fans stortte.

Daar haalde Matthieu Epolo een vlag op, die hij in de middencirkel van Mambourg wilde planten, net zoals Sébastien Pocognoli dat bijna vijftien jaar geleden deed. De doelman van Standard werd echter tegengehouden in zijn opzet, terwijl ook verschillende spelers van Charleroi moesten worden afgeremd toen zij recht op hem afstormden. Daarna ontstond nog een opstootje, voor de rust uiteindelijk aan beide kanten terugkeerde.

Vincent Euvrard begrijpt Matthieu Epolo, maar…

Gevraagd naar het gedrag van zijn doelman en kapitein gaf Vincent Euvrard zijn visie op de zaak. Nochtans is het net de kapitein die het voorbeeld hoort te geven in een wedstrijd waarin de spanningen sowieso al hoog oplopen. "Het is een derby, daar komen veel emoties bij kijken. En aan de andere kant denk ik dat mijn spelers ook niet vergeten zijn hoe Charleroi in januari zijn overwinning had gevierd."

"Enkele spelers van Charleroi hebben toen geen respect voor ons getoond", herinnert Vincent Euvrard zich. "Gaudin bijvoorbeeld, die stond te vieren voor Marco (Ilaimaharitra). En na de match waren er ook nog die beelden van Parfait Guiagon, die op een pop ging zitten die op Marco leek."

"Dat heeft olie op het vuur gegooid en ik denk dat sommige van onze spelers daardoor hun emoties zijn verloren. Matthieu is de kapitein en hij draagt Standard enorm in zijn hart. Ik begrijp zijn emoties, maar het klopt ook dat hij die beter onder controle moet houden. Het begin van dit verhaal ligt in januari, maar je moet een overwinning ook met nederigheid kunnen vieren. We hebben ook het WK niet gewonnen."

Mario Kohnen brengt de discussie terug naar het voetbal

Ook Charleroi-trainer Mario Kohnen kreeg de situatie voorgelegd, maar hij wilde de zaak niet verder op de spits drijven. "Voetbal draait om emoties. Soms zijn die positief, soms negatief. Iedereen kijkt naar zulke wedstrijden voor de strijd, de sfeer, het vieren en het uitdagen van supporters, enzovoort."

"Soms lopen die emoties hoog op, maar we moeten ons vooral op het voetbal blijven richten en niet te veel energie verliezen aan randzaken. Sommigen slagen daar beter in dan anderen, maar uiteindelijk moet de focus op het voetbal liggen, en op niets anders."

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

