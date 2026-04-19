Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Het werd even heet na het laatste fluitsignaal bij Charleroi-Standard, nadat Matthieu Epolo de Storm Ultras had uitgedaagd. Vincent Euvrard en Mario Kohnen gaven daar op de persconferentie allebei hun kijk op.

De situatie liep zaterdagavond na het laatste fluitsignaal van de Waalse clash tussen Sporting Charleroi en Standard stevig uit de hand. Na het doelpunt van Tobias Mohr in de slotfase draaide Matthieu Epolo zich eerst naar de Storm Ultras, die hij met verschillende gebaren uitdaagde.

En ook na het eindsignaal van Bram Van Driessche deed de Congolese doelman van de Rouches daar nog een schep bovenop. Opnieuw maakte hij enkele gebaren richting de Carolo-supporters, waarna hij het veld overstak en zich in het vak van de Standard-fans stortte.

Daar haalde Matthieu Epolo een vlag op, die hij in de middencirkel van Mambourg wilde planten, net zoals Sébastien Pocognoli dat bijna vijftien jaar geleden deed. De doelman van Standard werd echter tegengehouden in zijn opzet, terwijl ook verschillende spelers van Charleroi moesten worden afgeremd toen zij recht op hem afstormden. Daarna ontstond nog een opstootje, voor de rust uiteindelijk aan beide kanten terugkeerde.

Vincent Euvrard begrijpt Matthieu Epolo, maar…

Gevraagd naar het gedrag van zijn doelman en kapitein gaf Vincent Euvrard zijn visie op de zaak. Nochtans is het net de kapitein die het voorbeeld hoort te geven in een wedstrijd waarin de spanningen sowieso al hoog oplopen. "Het is een derby, daar komen veel emoties bij kijken. En aan de andere kant denk ik dat mijn spelers ook niet vergeten zijn hoe Charleroi in januari zijn overwinning had gevierd."



"Enkele spelers van Charleroi hebben toen geen respect voor ons getoond", herinnert Vincent Euvrard zich. "Gaudin bijvoorbeeld, die stond te vieren voor Marco (Ilaimaharitra). En na de match waren er ook nog die beelden van Parfait Guiagon, die op een pop ging zitten die op Marco leek."

"Dat heeft olie op het vuur gegooid en ik denk dat sommige van onze spelers daardoor hun emoties zijn verloren. Matthieu is de kapitein en hij draagt Standard enorm in zijn hart. Ik begrijp zijn emoties, maar het klopt ook dat hij die beter onder controle moet houden. Het begin van dit verhaal ligt in januari, maar je moet een overwinning ook met nederigheid kunnen vieren. We hebben ook het WK niet gewonnen."

Mario Kohnen brengt de discussie terug naar het voetbal

Ook Charleroi-trainer Mario Kohnen kreeg de situatie voorgelegd, maar hij wilde de zaak niet verder op de spits drijven. "Voetbal draait om emoties. Soms zijn die positief, soms negatief. Iedereen kijkt naar zulke wedstrijden voor de strijd, de sfeer, het vieren en het uitdagen van supporters, enzovoort."

"Soms lopen die emoties hoog op, maar we moeten ons vooral op het voetbal blijven richten en niet te veel energie verliezen aan randzaken. Sommigen slagen daar beter in dan anderen, maar uiteindelijk moet de focus op het voetbal liggen, en op niets anders."