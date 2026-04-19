Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Daan Blockx Loïc Woos
Daan Blockx en Loïc Woos vanuit le Mambourg
Mario Kohnen dacht even dat hij zijn eerste Waalse derby als hoofdtrainer zou winnen. De Eupenaar was dus teleurgesteld over het resultaat, maar wel tevreden over de prestatie van zijn spelers, die vanaf de 50e minuut de wedstrijd in handen namen en alleen de bevrijdende tweede goal misten.

Door net na het uur via Antoine Bernier de score te openen, dacht Sporting Charleroi zaterdagavond het moeilijkste achter de rug te hebben tegen Standard. De Rouches keerden het tij in de laatste 25 minuten, en dus verscheen een logischerwijs teleurgestelde Mario Kohnen in de perszaal van Mambourg om zijn analyse van de partij te geven.

"Eerst en vooral proficiat aan Standard en aan Vincent Euvrard. Voor mijn part ben ik zeer teleurgesteld. Zoals Vincent terecht zei, was de eerste helft 50-50, met sterke momenten voor beide ploegen. Ik vond echter dat we in balbezit tekortschoten en ik was niet tevreden omdat we te veel ballen verloren."

"We gaven in het begin van de wedstrijd enkele kansen weg, maar gaandeweg namen we de wedstrijd in handen, zonder zelf tot grote mogelijkheden te komen. Van het begin van de tweede helft ben ik echter helemaal niet tevreden: we zaten er totaal niet in en Standard kon gevaarlijk worden."

Charleroi vergat de partij te beslissen

De voormalige assistent van Euvrard bij Dender houdt er wel aan over dat zijn ploeg het daarna overnam en gevaar bleef stichten. Voor Mario Kohnen en de Zebra's ontbrak alleen de tweede treffer om alle spanning weg te nemen.

"Maar na 52 à 55 minuten namen we de match volledig in handen. We stonden goed gepositioneerd en vonden veel ruimte. Als je ziet dat we de match afsluiten met 1,7 expected goals, tegenover 0,5 voor Standard, dan zeg je dat we in het laatste derde beter moeten doen en dat we bij 1-0 deze match hadden moeten afmaken."

"Op het einde van de partij slikken we twee doelpunten in de omschakeling, waar we niet genoeg opletten, terwijl we het erover gehad hadden en gezegd hadden dat het een van de grote sterktes van Standard is. Het is ontzettend jammer, want we verdienen absoluut iets anders dan deze match te verliezen", besloot T1 van Charleroi.

