Datum: 18/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 3
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs
Foto: © photonews

Na vorige week de leiding te hebben afgestaan aan Westerlo, heeft Racing Genk in Westerlo opnieuw orde op zaken gezet. Na een matige partij was het El Ouahdi die met een doelpunt en een assist de zege over de streep trok, ondanks een aansluitingstreffer van Patrao en een nerveus slot.

Leidersplaats als inzet

Met het duel tussen Westerlo en Racing Genk keken de enige twee nog ongeslagen ploegen van de Europe Play offs elkaar in de ogen in het Westelse Kuipje. Met twee overwinningen op rij deed Westerlo het wel beter dan de 4/6 van Racing Genk en sprong het vorige week dan ook over de Limburgers in de stand van de Europe Play Offs.

Een wedstrijd met de leidersplaats als inzet maar dat zorgde niet bepaald voor goed voetbal. Het was heel lang zoeken naar kansen en uiteindelijk was het de Genkse kapitein die bijna letterlijk het startschot gaf. Met een pegel van buiten de 16 gaf hij Jungdal bijna het nakijken maar de Deense doelman tikte het schot nog tegen de lat.

Voor Westerlo het signaal om er iets tegenover te zetten met een goed gemikte kopbal van Alcocer. Brughmans reageerde echter heel alert en ging snel naar de grond om de bal uit zijn doel te duwen. Verder zaten we te kijken naar periodes van wisselend balbezit maar zonder kansen voor beide ploegen.

El Ouahdi brekt de ban

Daar probeerden vooral de bezoekers na rust verandering in te brengen. Vooral Bangoura zal vanavond nog wakker liggen van zijn kans. Van in de kleine rechthoek kreeg hij na een deviatie de bal op zijn hoofd bij een corner. Maar de middenvelder kopte onbegrijpelijk over.

Niet veel later lag de bal dan toch in het net achter Jungdal. El Ouahdi, de bedrijvigste in de aanval bij Genk, kapte bij het naar binnen komen zowel Kimura als Neustadter uit waardoor hij ruimte had om uit te halen met zijn rechter. De kanonskogel verdween kansloos in het Westelste doel. 

Drie minuten later leek de buit binnen voor Racing Genk. El Ouahdi was daar opnieuw met een goede infiltratie. Ditmaal legde hij de bal onzelfzuchtig nog eens opzij, de pas ingevallen Bibout bedankte door de score te verdubbelen in het lege doel.

Westerlo vecht terug

Helemaal knock-out was Westerlo echter niet want ook de wissels van Issame Charaï rendeerden meteen. Na een snel genomen vrije trap troefde invaller Patrao Sadick af in de 16 en trapte hij de aansluitingstreffer beheerst tegen de touwen. Er zat plots weer vuur in het Kuipje.

Of toch rook, want echt vuur kwam er niet meer aan te pas voor het doel van Lucca Brughmans. Veel nervositeit, weinig schoten op doel. Sayyadmanesh besloot nog wild over en ook invaller Bohamdi-Kamoni laadde zijn schot maar trapte meer naast de bal dan erop.

Genk hield de drie punten vast en springt zo opnieuw over Westerlo naar de leiding in de Europe Play Offs. Westerlo verliest voor de eerste keer deze play offs maar is zeker nog niet uitgeteld.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.74 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Neustädter Roman 75' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 42/44 (95.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 53/65 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 57/64 (89.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan 75' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 56' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar A 90' 6.71 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Alcocer Josimar   88' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando 0'  
Sydorchuk Sergiy 15' 6.04 -
Meer statistieken
Patrão Afonso 15' 7.37 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bohamdi-Kamoni Naoufal 2' 6.47  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Ourega Dylan 34' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Goure Fernand 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.64 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
El Ouahdi ZakariaA 90' 8.42 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.51 -
  • Nauwkeurige passes: 63/69 (91.3%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
Meer statistieken
Medina Yaimar   70' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 83' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ito Junya A   90' 6.46 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/37 (62.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Buitenspel: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Mirisola Robin 70' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Doucouré Emile 0'  
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 0'  
Kayembe Joris 20' 7.03 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 20' 7.39 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 7' 6.51  
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved