Reactie El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Jelle Heyman vanuit 't Kuipje
| Reageer
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet voor het eerst dit seizoen was het rechtsachter Zakaria El Ouahdi die Racing Genk bij de hand nam en over de streep trok, ditmaal op het veld van Westerlo. Met een doelpunt en een assist zorgde hij voor de drie punten in het Westelse Kuipje.

Indrukwekkende statistieken

Over alle competities heen zit El Ouahdi nu al aan twaalf doelpunten en vier assists, niet slecht voor een rechtsachter. En niet voor het eerst neemt hij zijn ploeg op sleeptouw. Denk maar aan de Europese wedstrijden tegen Utrecht, Dinamo Zagreb en Freiburg waar hij telkens goed was voor (minstens) één doelpunt.

"Ik ben blij met elk doelpunt of assist waarmee ik het team kan helpen", staat de immer goedlachse El Ouahdi ons te woord na de gewonnen partij in Westerlo. "Maar dat ik voor de zege gezorgd heb? Dat is niet waar hé, Bibout heeft de tweede gemaakt", blijft hij ook nog eens bescheiden nadat hij de bal panklaar had gelegd voor zijn ploegmaat voor een lege goal.

Gesprek met makelaar

Het lijkt bijna zeker dat de Marokkaanse rechtsachter deze zomer een toptransfer zal maken. Maar de prijs, die lijkt elke week wel te zullen stijgen. "Dat besef ik, denk ik ook wel dat elk doelpunt daarvoor zorgt", lacht El Ouahdi. En rechtsachter, waarom het niet eens proberen wat hoger op het veld? Misschien zijn de statistieken dan nog indrukwekkender? "Ik zal het zeggen tegen mijn vader die ook mijn makelaar is", knipoogt hij.

Knop snel omdraaien

Terug naar de wedstrijd, die voor Genk niet altijd even vlot verliep. "Maar slecht was het zeker niet", countert El Ouahdi snel. "We waren goed aan het voetballen maar in de laatste zone was het lastig. Het was echt wel een doel om vandaag opnieuw naar de leiding te springen en dat is ook gelukt."

Lees ook... Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

Veel tijd om stil te staan bij de leidersplaats hebben El Ouahdi en Racing Genk niet, dinsdag komt Charleroi namelijk al op bezoek. "Goed dat we de leidersplaats gepakt hebben. Maar dinsdag zal het tegen Charleroi zeker niet makkelijk zijn", beseft hij maar al te goed. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Nieuwste reacties

Impala Impala over Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp Impala Impala over Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over KV Mechelen - Anderlecht: 1-2 Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker GertjeFCB GertjeFCB over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Jeru Jeru over Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie" Swakken Swakken over Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend André Coenen André Coenen over Charleroi - Standard: 1-2 André Coenen André Coenen over 'FC Barcelona wil twee toptalenten wegkapen bij Club Brugge' Andreas2962 Andreas2962 over Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved