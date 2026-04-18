El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Niet voor het eerst dit seizoen was het rechtsachter Zakaria El Ouahdi die Racing Genk bij de hand nam en over de streep trok, ditmaal op het veld van Westerlo. Met een doelpunt en een assist zorgde hij voor de drie punten in het Westelse Kuipje.

Indrukwekkende statistieken

Over alle competities heen zit El Ouahdi nu al aan twaalf doelpunten en vier assists, niet slecht voor een rechtsachter. En niet voor het eerst neemt hij zijn ploeg op sleeptouw. Denk maar aan de Europese wedstrijden tegen Utrecht, Dinamo Zagreb en Freiburg waar hij telkens goed was voor (minstens) één doelpunt.

"Ik ben blij met elk doelpunt of assist waarmee ik het team kan helpen", staat de immer goedlachse El Ouahdi ons te woord na de gewonnen partij in Westerlo. "Maar dat ik voor de zege gezorgd heb? Dat is niet waar hé, Bibout heeft de tweede gemaakt", blijft hij ook nog eens bescheiden nadat hij de bal panklaar had gelegd voor zijn ploegmaat voor een lege goal.

Gesprek met makelaar

Het lijkt bijna zeker dat de Marokkaanse rechtsachter deze zomer een toptransfer zal maken. Maar de prijs, die lijkt elke week wel te zullen stijgen. "Dat besef ik, denk ik ook wel dat elk doelpunt daarvoor zorgt", lacht El Ouahdi. En rechtsachter, waarom het niet eens proberen wat hoger op het veld? Misschien zijn de statistieken dan nog indrukwekkender? "Ik zal het zeggen tegen mijn vader die ook mijn makelaar is", knipoogt hij.

Knop snel omdraaien

Terug naar de wedstrijd, die voor Genk niet altijd even vlot verliep. "Maar slecht was het zeker niet", countert El Ouahdi snel. "We waren goed aan het voetballen maar in de laatste zone was het lastig. Het was echt wel een doel om vandaag opnieuw naar de leiding te springen en dat is ook gelukt."



Veel tijd om stil te staan bij de leidersplaats hebben El Ouahdi en Racing Genk niet, dinsdag komt Charleroi namelijk al op bezoek. "Goed dat we de leidersplaats gepakt hebben. Maar dinsdag zal het tegen Charleroi zeker niet makkelijk zijn", beseft hij maar al te goed.