Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Patro Eisden won gisteren van Francs Borains met 4-0. Het verzekerde zich zo van een ticket voor de Promotieplay-offs. Stijnen was achteraf lyrisch over één speler.

Patro deed gisteren wat het moest doen. Dankzij goals van Stef Peeters, Milan Robberechts (2x) en Léandro Rousseau pakte het de drie punten. Die waren uiteindelijk niet nodig.

KAS Eupen, de enige overgebleven concurrent voor het laatste play-offticket, verloor bij FC Luik en wordt zo uiteindelijk nog op vier punten gezet in de stand. Patro zal samen met Beerschot, FC Luik en Lommel SK knokken om de promotie. De eerste tegenstander voor Stijn Stijnen en co is Beerschot.

Een perfecte wedstrijd

"Een bijzonder gevoel overheerst vandaag. We maken iets mee waar we nooit van hadden kunnen dromen", vertelt Stijn Stijnen op het Instagramaccount van Patro. "We spelen op veel vlakken een perfecte wedstrijd."

"Niet evident als er toch een prijs aan vast hangt. Dat we onmiddellijk scoorden, was natuurlijk mooi. Asante deed schitterend voorbereidend werk en Stef trapt een moeilijke bal binnen. We kregen langs Milans (Robberechts, red.) kant nog een paar kansen."

"De tweede helft deden we het zeer goed", ging Stijnen verder. Waarna hij lovende woorden had voor Milan Robberechts. "We weten wat Milan kan en dat weet hij nu zelf ook. Het is geweldig om te zien welke stappen hij heeft gezet. Hij heeft het totaalplaatje van het voetbal naar zich toegetrokken. Hij zal hier ook voor beloond worden. 1A-materiaal, zonder discussie voor mij."



