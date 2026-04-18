Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Anderlecht moet het de komende weken zonder Nathan De Cat stellen en dat komt hard aan. Johan Boskamp spaart paars-wit niet en ziet in die blessure vooral een pijnlijk signaal voor de rest van de ploeg. Verder ging hij ook niet akkoord met de uitspraken van Taravel.

Anderlecht zal het een tijdje zonder Nathan De Cat, die een enkelblessure heeft opgelopen, moeten doen. Hij is 4 tot 6 weken out en lijkt op die manier ook de bekerfinale te moeten missen, al wil paars-wit hem klaarstomen voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

"Het is erg voor die jongen, maar het is eigenlijk nog veel erger voor Anderlecht dat ze afhankelijk zijn van een broekie van 17 jaar", heeft Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg te zeggen over zijn blessure. "Dat zegt veel over zijn medespelers."

Johan Boskamp ziet pijnlijk probleem blootgelegd bij Anderlecht

Anderlecht begon met een 3 op 6 aan de Champions' Play-offs na een nederlaag tegen Club Brugge en een overwinning tegen KAA Gent. Coach Jérémy Taravel was opvallend tevreden na de zege tegen de Buffalo's, maar Boskamp gaat niet akkoord.

"Als ik Taravel hoorde praten, dan leek het wel alsof ze AA Gent hadden weggespeeld", zegt de Nederlandse analist. "Zelfs de eerste helft vond ie goed. Nou, dan houdt het op."

"Dat was een verschrikking joh! Ofwel snap ik er niks meer van, ofwel zie ik het niet meer goed. Maar buiten die twee late goals, heeft Anderlecht niets laten zien", vindt Boskamp. Dit weekend krijgen de Brusselaars een nieuwe kans om zich te tonen tegen KV Mechelen.