Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Anderlecht moet het de komende weken zonder Nathan De Cat stellen en dat komt hard aan. Johan Boskamp spaart paars-wit niet en ziet in die blessure vooral een pijnlijk signaal voor de rest van de ploeg. Verder ging hij ook niet akkoord met de uitspraken van Taravel.

Anderlecht zal het een tijdje zonder Nathan De Cat, die een enkelblessure heeft opgelopen, moeten doen. Hij is 4 tot 6 weken out en lijkt op die manier ook de bekerfinale te moeten missen, al wil paars-wit hem klaarstomen voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

"Het is erg voor die jongen, maar het is eigenlijk nog veel erger voor Anderlecht dat ze afhankelijk zijn van een broekie van 17 jaar", heeft Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg te zeggen over zijn blessure. "Dat zegt veel over zijn medespelers."

Johan Boskamp ziet pijnlijk probleem blootgelegd bij Anderlecht

Anderlecht begon met een 3 op 6 aan de Champions' Play-offs na een nederlaag tegen Club Brugge en een overwinning tegen KAA Gent. Coach Jérémy Taravel was opvallend tevreden na de zege tegen de Buffalo's, maar Boskamp gaat niet akkoord.

"Als ik Taravel hoorde praten, dan leek het wel alsof ze AA Gent hadden weggespeeld", zegt de Nederlandse analist. "Zelfs de eerste helft vond ie goed. Nou, dan houdt het op."

Lees ook... Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk
"Dat was een verschrikking joh! Ofwel snap ik er niks meer van, ofwel zie ik het niet meer goed. Maar buiten die twee late goals, heeft Anderlecht niets laten zien", vindt Boskamp. Dit weekend krijgen de Brusselaars een nieuwe kans om zich te tonen tegen KV Mechelen.

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

14:30
LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen Live

LIVE: Antwerp en OH Leuven op zoek naar openingen

16:12
Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

Herman Van Holsbeeck heeft slecht nieuws over Nathan De Cat

07:00
8
LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

10:45
Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

Herman Van Holsbeeck belandde in de gevangenis en doet zijn verhaal: "Het gevangenissysteem op zich..."

10:30
1
Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

Strijd richting de titel: de opvallende cijfers die het verschil maken tussen Union en Club Brugge

16:00
Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

Benito Raman kon naar de MLS, maar dat viel in het water door... homofobe gezangen

11:30
1
Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

Beerschot lijkt klaar voor play-offs, maar Messoudi ziet nog één belangrijk mankement

15:30
Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

Bayern München kan dit weekend al kampioen spelen: dit heeft Vincent Kompany erover te zeggen

15:00
KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

KRC Genk-coach Nicky Hayen komt terug op opvallende uitspraak en zat fout

14:00
De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

De beste trainer ter wereld? Vincent Kompany doet een Bayern-legende van mening veranderen

12:30
5
Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

Tweede grote afwezige bij Charleroi voor de Waalse clash tegen Standard

13:00
Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

Taravel laat zich uit over de blessure van De Cat en is zeer duidelijk over mogelijke snelle terugkeer

17:40
Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

Moordende concurrentie voor beste rechtsback in België van "de beste rechtsachter ter wereld"

12:00
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

11:26
RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

RWDM Brussels legt zich niet neer bij degradatie en zet hoop op groene tafel

11:00
1
Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

Anouar Ait El Hadj mikt op toptransfer: "Ik voelde me zeker op mijn plaats in de Champions League"

09:00
De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

De kogel is door de kerk: dit wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

07:40
9
Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

Clubcoryfeeën geven Antwerp raad naar volgend seizoen toe en ze zijn niet mals

10:00
8
Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

Staat JPL-club te koop? Eigenaars komen met duidelijk statement en verklaring over geruchten

09:30
Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler

08:40
4
Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

Heeft Club Brugge de strafste jeugdopleiding van het land? "Vroeger was Ajax de referentie..."

08:00
8
De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

08:20
DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

DONE DEAL: RSC Anderlecht hakt knoop in doel door

17:00
7
Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!"

07:20
4
"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

06:30
'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

'Real Madrid wil Carvajal vervangen door Premier League-ster van 100 miljoen'

23:00
1
Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

Challenger Pro League: de laatste promotiekandidaat én degradant zijn bekend

22:30
6
Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

Rik De Mil schudt deze speler van KAA Gent zéér stevig wakker

21:20
David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

David Hubert: "Of er een speler is van Club die ik wil? Neen"

21:40
Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

Antwerp krijgt dubbele opsteker voor OHL, maar slikt ook zeer vervelende opdoffer

22:00
8
Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

Club Brugge of Anderlecht als nieuwe club voor JPL-sensatie? Dit zegt hij er zelf over

17/04
'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

'Zulte Waregem zoekt nieuwe coach en klopt aan bij ... RSC Anderlecht'

19:00
1
UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

UEFA Youth League: dit wordt de loodzware tegenstander van Club Brugge in de finale

21:00
2
'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

'STVV ziet het met lede ogen aan: twee buitenlandse clubs trekken aan de mouw van Wouter Vrancken'

20:00
2
Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

Ex-Anderlecht-aanvaller vindt opnieuw de weg naar de netten in de grootste stad ter wereld

17/04

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 0-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

