Datum: 18/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Achter de Kazerne
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats
Kevin Vanbuggenhout
| 79 reacties
Foto: © photonews

Hoe zou Anderlecht het er zonder de geblesseerde De Cat vanaf brengen in de rest van de play-offs? Ze konden al een eerste signaal geven uit bij Mechelen, waar ze in de competitie nog verloren. Dit keer liep het beter af voor Anderlecht, met dank aan invallers Cvetkovic en Bertaccini.

Anderlecht moest het dus zonder De Cat doen. Het was uitkijken hoe Taravel dat zou oplossen. Hij stelde Cobo Da Costa en Tristan Degreef op. Coosemans nam uiteraard weer zijn plek onder de lat in. De betere openingsminuten kwamen echter van KVM, dat met ook Boersma aan de aftrap best veel aanvallende namen tussen de lijnen had staan.

Vierde official Kevin Van Damme moest al snel een geblesseerde lijnrechter vervangen. Na die onderbreking ging het Mechelse openingsoffensiefje meteen liggen. Anderlecht zat daarna meer in de wedstrijd, maar was nooit gevaarlijk. Het hielp ook niet dat er weer een onderbreking volgde wegens een blessure van Stroeykens. Verschaeren was zijn vervanger.

Raman mist maar Boersma scoort wél

Dan dreigde Malinwa toch meer. Raman ontfutselde Diarra de bal en stevende alleen op doel af. Raman liet na de 1-0 te maken en besloot binnen het bereik van Coosemans. De KV-aanvaller blesseerde zich bovendien ook bij de afwerking. Coosemans kwam nog eens in actie op een kopbal van Hammar, maar was op slag van rust toch geklopt. Boersma zette met zijn lijf Kana simpel opzij en mikte de 1-0 in de rechterbovenhoek. 

In het eerste kwartier na de pauze werd het alleen nog maar pijnlijker duidelijk hoe moeilijk dit Anderlecht het heeft om het spel te maken. Gelukkig kon het nog rekenen op Coosemans, die paraat was op een volley van Marsa. Cvetkovic en Bertaccini kwamen erin op het uur. De Serviër kopte meteen een voorzet van Llansana goed naar de grond. Miras redde in eerste instantie, maar in de herneming maakte Cvetkovic wél gelijk.

Cvetkovic en Bertaccini zorgen voor ommekeer

Dan kon de andere invaller zich ook niet onbetuigd laten. Bertaccini joeg na samenspel met Augustinsson van in de rechthoek de 1-2 binnen: de offensieve invallers zorgden voor een heel andere schwung bij paars-wit. Bij de competitiematch in Mechelen was Bertaccini nog de grote pineut, nu solliciteerde hij naar de stempel van matchwinnaar.

KV Mechelen miste zuurstof en geloof, want het oogde in het laatste halfuur aangeslagen. Degreef dwong Miras nog tot een save in zijn korte hoek, maar de punten gingen sowieso mee naar Brussel. Taravel hoopte vooraf op efficiëntie en dat heeft hij gekregen. Daar mogen enkele spelers van hem blij mee zijn. RSCA nadert met een 6 op 6 tot op een punt van STVV en heeft nu een marge van vier punten op Gent en Mechelen. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 5.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/38 (23.7%)
Meer statistieken
Marsa Jose   90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
St. Jago Tommy   76' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/16 (6.3%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim   88' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Raman Benito 33' 6.3 -
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 2' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kireev Maxim 14' 5.9 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill   57' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Meer statistieken
Maamar Ali   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Diarra Moussa   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Kana Marco 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 21' 6.1 -
Meer statistieken
da Costa Coba   60' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 61' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas 0' 6.3  
Meer statistieken
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo  29' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Verschaeren Yari 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Sardella Killian 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 30' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Herbeleef KV Mechelen - Anderlecht
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

18/04

Het is niet lang zoeken naar de spelers die voor Anderlecht de klus klaarden. Cvetkovic en Bertaccini maakten de doelpunten die de uitwedstrijd bij KV Mechelen deden kantel...

Vooraf

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

18/04

Anderlecht maakt zich op voor de eerste volledige wedstrijd zonder Nathan De Cat sinds hij uitviel tegen Gent. Die komt er uitgerekend in Mechelen, waar paars-wit op de voo...

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved