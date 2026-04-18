Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Hoe zou Anderlecht het er zonder de geblesseerde De Cat vanaf brengen in de rest van de play-offs? Ze konden al een eerste signaal geven uit bij Mechelen, waar ze in de competitie nog verloren. Dit keer liep het beter af voor Anderlecht, met dank aan invallers Cvetkovic en Bertaccini.

Anderlecht moest het dus zonder De Cat doen. Het was uitkijken hoe Taravel dat zou oplossen. Hij stelde Cobo Da Costa en Tristan Degreef op. Coosemans nam uiteraard weer zijn plek onder de lat in. De betere openingsminuten kwamen echter van KVM, dat met ook Boersma aan de aftrap best veel aanvallende namen tussen de lijnen had staan.

Vierde official Kevin Van Damme moest al snel een geblesseerde lijnrechter vervangen. Na die onderbreking ging het Mechelse openingsoffensiefje meteen liggen. Anderlecht zat daarna meer in de wedstrijd, maar was nooit gevaarlijk. Het hielp ook niet dat er weer een onderbreking volgde wegens een blessure van Stroeykens. Verschaeren was zijn vervanger.

Raman mist maar Boersma scoort wél

Dan dreigde Malinwa toch meer. Raman ontfutselde Diarra de bal en stevende alleen op doel af. Raman liet na de 1-0 te maken en besloot binnen het bereik van Coosemans. De KV-aanvaller blesseerde zich bovendien ook bij de afwerking. Coosemans kwam nog eens in actie op een kopbal van Hammar, maar was op slag van rust toch geklopt. Boersma zette met zijn lijf Kana simpel opzij en mikte de 1-0 in de rechterbovenhoek.

In het eerste kwartier na de pauze werd het alleen nog maar pijnlijker duidelijk hoe moeilijk dit Anderlecht het heeft om het spel te maken. Gelukkig kon het nog rekenen op Coosemans, die paraat was op een volley van Marsa. Cvetkovic en Bertaccini kwamen erin op het uur. De Serviër kopte meteen een voorzet van Llansana goed naar de grond. Miras redde in eerste instantie, maar in de herneming maakte Cvetkovic wél gelijk.





Cvetkovic en Bertaccini zorgen voor ommekeer

Dan kon de andere invaller zich ook niet onbetuigd laten. Bertaccini joeg na samenspel met Augustinsson van in de rechthoek de 1-2 binnen: de offensieve invallers zorgden voor een heel andere schwung bij paars-wit. Bij de competitiematch in Mechelen was Bertaccini nog de grote pineut, nu solliciteerde hij naar de stempel van matchwinnaar.

KV Mechelen miste zuurstof en geloof, want het oogde in het laatste halfuur aangeslagen. Degreef dwong Miras nog tot een save in zijn korte hoek, maar de punten gingen sowieso mee naar Brussel. Taravel hoopte vooraf op efficiëntie en dat heeft hij gekregen. Daar mogen enkele spelers van hem blij mee zijn. RSCA nadert met een 6 op 6 tot op een punt van STVV en heeft nu een marge van vier punten op Gent en Mechelen.