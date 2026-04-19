Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba kreeg zaterdag opvallend bezoek in Mechelen. De middenvelder van Anderlecht speelde onder het toeziend oog van de Canadese bondscoach Jesse Marsch, die hem na afloop ook nog persoonlijk aansprak.

Hij had het goede moment uitgekozen om nog eens een degelijke wedstrijd op het middenveld te spelen, al wist hij zelf niet eens dat er speciaal voor hem iemand was komen kijken. Nathan Saliba liet zich positief opmerken op het veld van KV Mechelen, terwijl bondscoach van Canada Jesse Marsch in de tribune zat.

"Ik heb hem na de wedstrijd nog even kunnen zien. Hij zei dat ik een goede match had gespeeld. Het is belangrijk om te voelen dat je bondscoach speciaal komt kijken", klonk Saliba tevreden na afloop. "Nee, hij heeft me niet verteld dat ik zeker mee ben naar het WK. Ik heb dus geen primeur voor jullie."

Promise David vergezelde Jesse Marsch

Er zou al bijna iets mis moeten lopen op fysiek vlak om Nathan Saliba nog naast het WK te zien grijpen met Canada. De middenvelder van Anderlecht zit intussen aan 13 caps en werd vooral ook consequent opgeroepen voor de oefenwedstrijden in aanloop naar het toernooi, ook vorige maand nog.

Nog een Canadese international was zaterdag aanwezig in Mechelen: Promise David. Hij vergezelde Jesse Marsch en stond Saliba na de match op te wachten aan de ingang van de kleedkamers. De solidariteit tussen de Canucks gaat dus duidelijk verder dan de rivaliteit tussen Anderlecht en Union.

"Voor Promise hoop ik vooral dat hij zo snel mogelijk fit raakt en weer zijn beste niveau haalt", aldus Saliba. David zou normaal gezien wel fit raken voor het WK, maar mogelijk niet voor de bekerfinale binnen minder dan een maand.



Voor Anderlecht zou een WK-selectie voor Nathan Saliba goed nieuws zijn. Canada zit in een haalbare groep, en een sterk toernooi kan extra aandacht op hem vestigen, waardoor ook zijn marktwaarde als speler van paars-wit verder zou kunnen stijgen.