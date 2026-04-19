Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht
Nathan Saliba kreeg zaterdag opvallend bezoek in Mechelen. De middenvelder van Anderlecht speelde onder het toeziend oog van de Canadese bondscoach Jesse Marsch, die hem na afloop ook nog persoonlijk aansprak.

Hij had het goede moment uitgekozen om nog eens een degelijke wedstrijd op het middenveld te spelen, al wist hij zelf niet eens dat er speciaal voor hem iemand was komen kijken. Nathan Saliba liet zich positief opmerken op het veld van KV Mechelen, terwijl bondscoach van Canada Jesse Marsch in de tribune zat.

"Ik heb hem na de wedstrijd nog even kunnen zien. Hij zei dat ik een goede match had gespeeld. Het is belangrijk om te voelen dat je bondscoach speciaal komt kijken", klonk Saliba tevreden na afloop. "Nee, hij heeft me niet verteld dat ik zeker mee ben naar het WK. Ik heb dus geen primeur voor jullie."

Promise David vergezelde Jesse Marsch

Er zou al bijna iets mis moeten lopen op fysiek vlak om Nathan Saliba nog naast het WK te zien grijpen met Canada. De middenvelder van Anderlecht zit intussen aan 13 caps en werd vooral ook consequent opgeroepen voor de oefenwedstrijden in aanloop naar het toernooi, ook vorige maand nog.

Nog een Canadese international was zaterdag aanwezig in Mechelen: Promise David. Hij vergezelde Jesse Marsch en stond Saliba na de match op te wachten aan de ingang van de kleedkamers. De solidariteit tussen de Canucks gaat dus duidelijk verder dan de rivaliteit tussen Anderlecht en Union.

"Voor Promise hoop ik vooral dat hij zo snel mogelijk fit raakt en weer zijn beste niveau haalt", aldus Saliba. David zou normaal gezien wel fit raken voor het WK, maar mogelijk niet voor de bekerfinale binnen minder dan een maand.

Voor Anderlecht zou een WK-selectie voor Nathan Saliba goed nieuws zijn. Canada zit in een haalbare groep, en een sterk toernooi kan extra aandacht op hem vestigen, waardoor ook zijn marktwaarde als speler van paars-wit verder zou kunnen stijgen.

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Start Coosemans of Heekeren? Anderlecht-coach Taravel is héél duidelijk

Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

Johan Boskamp gaat niet akkoord met Anderlecht-coach Taravel: "Dan houdt het op"

OFFICIEEL: Anderlecht ziet oude bekende na zes jaar terugkeren van Ajax

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

LIVE: Anderlecht mist De Cat, maar wil niet opnieuw in Mechelse val trappen: "Derde plaats blijft ons doel"

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

