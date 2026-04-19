🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Het is voor KV Mechelen al een domper dat het ondanks een zeer verdienstelijk eerste uur tegen Anderlecht met lege handen afblijft. Het is in Mechelen hopen dat er niet nog een opdoffer volgt: ze duimen dat de blessure voor Benito Raman meevalt.

"Als het bij de rust 3-0 is, kan niemand iets zeggen", komt trainer Fred Vanderbiest stevig uit de hoek. "Dan is het volgens mij boeken toe. Dat het daarna nog verkeerd afloopt, vind ik geen oud zeer. Je speelt nog altijd tegen Anderlecht. Als je een killer in de zestien had, had je drie of vier punten, wat logischer was geweest. Dan was het hosanna langs alle kanten. Nu heb je 1 op 9. Da's geen schande, we zijn nog altijd Mechelen."

Vanderbiest vond ook dat er bij de 1-1 en 1-2 beter verdedigd moest worden. Dat verwoordde Myron van Brederode op een net iets scherpere manier. "We verdedigen gewoon weer als kleine kinderen. Het is elke week hetzelfde. Anderlecht is voor mij een rechtstreekse concurrent. Als je voor Europees voetbal wil gaan, moet je dan minstens een punt thuishouden."

Ook Bouke Boersma, die een eerste keer de weg naar doel vond voor Malinwa, beseft dat de foutenmarge nu een stuk minder groot is. "Tot de 60ste minuut was er helemaal niets aan de hand. We moeten nu wel aanhaken in de strijd voor Europees voetbal. Met Van Brederode en St. Jago was het grappen en grollen dat ik maar eens een doelpunt moest maken, maar ik wilde die treffer wel graag scoren."

Hamstringblessure Benito Raman

Boersma vond het ook wel fijn om eens met twee spitsen te starten. "Ik denk dat Benito en ik vooraan ook een goed duo vormen. Jammer dat Benito in de eerste helft uitviel. Er was een goede afwisseling tussen ons: hij die wat meer loopt en ik die wat meer in de bal kan komen." Vanderbiest kon vlak na de match nog weinig kwijt over de blessure van Raman. "Het zal waarschijnlijk zijn hamstring zijn. Dat is zijn zwakke plek."

Raman was wel een dreigende factor. "Hoewel hij twee grote kansen miste, zat hij wel goed in de match." Hij scoort misschien minder dan vorig seizoen, maar houdt een verdediging wel bezig. Bij KV Mechelen hebben ze iedereen nodig die de tegenstanders in Play-off 1 pijn kunnen doen. Toch de vingers kruisen dus dat Raman niet voor langere tijd out is.