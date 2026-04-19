Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft tweemaal op rij gewonnen. Jérémy Taravel beseft dat dit niet het hele verhaal vertelt. In Mechelen haalde hij zelfs Thorgan Hazard naar een uur naar de kant.

De nieuwe overwinning neemt niet weg dat Anderlecht in de eerste helft niet op de afspraak was Achter de Kazerne. Hoe komt dat toch? "Dat kan ik niet uitleggen", geeft Taravel heel eerlijk toe. "Daar moeten we met de staf en de spelers aan werken. Je mag geen cadeaus uitdelen. Je mag niet simpele passes zomaar verloren spelen."

Daarmee geeft Taravel al aan dat hij van oordeel was dat dit te veel gebeurde in de eerste 45 minuten. "Zo geef je vertrouwen aan Mechelen, dat een heel goede eerste helft speelde. Door kleine details kun je meteen vertrouwen verliezen. Je moet meteen vertrouwen pakken, want alle ploegen die in Play-off 1 staan verdienen dat ook."

Werkpunt voor Anderlecht

Geen enkele tegenstander zal zich nu dus nog makkelijk laten wegzetten. Daarom is het des te belangrijker dat Anderlecht zelf de toon kan zetten van bij de aftrap. "Dat is een werkpunt voor ons", windt Taravel er geen doekjes op. Het is duidelijk waar de Anderlecht-coach op zal hameren. Het is nu al uitkijken naar het wedstrijdbegin van komende donderdag.

Eerst nog eens terugblikken op die driepunter van zaterdagavond: die is er pas gekomen na enkele ingrepen van Taravel. De ene was al opvallender dan de andere. Thorgan Hazard die na een uur naar de kant wordt gehaald: dat is best opmerkelijk. "Op de positie waar hij stond was het iets minder goed. We hadden explosieve spelers nodig op de flanken die ook agressief konden zijn."

Vervanging Hazard tactische keuze

Lees ook... 🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt
Hazard moet zich dus geen zorgen maken voor het verdere verloop van deze play-offs. "Hij is niet vervangen omdat hij slecht presteerde. Het was een tactische wissel", verduidelijkt Taravel. Anderlecht toonde dat het ook zonder Hazard kan toeslaan, maar het beste scenario is toch om het beste uit hem te kunnen halen.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Jérémy Taravel
Thorgan Hazard

11:15
23:51
2
09:02
12:30
22:51
12:00
21:40
11:25
11:13
11:00
11:30
10:30
09:30
12
10:00
08:40
1
08:21
1
07:00
06:30
23:40
23:00
22:30
2
21:55
21:20
21:42
1
22:00
2
21:20
21:00
1
14:30
18:00
2
13:30
2
17:00
20:20
20:14
20:30
18/04
20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden" rinus michels rinus michels over Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" azizi azizi over Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe .. .. over Union SG - Club Brugge: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..." pief pief over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' RememberLierse RememberLierse over Marc Degryse ziet groot verschil tussen Club Brugge en Union TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Mijn-Terril Mijn-Terril over El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" See you Essevee See you Essevee over DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved