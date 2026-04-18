Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

RSC Anderlecht trekt zaterdag naar KV Mechelen. Met een driepunter wil paars-wit zijn vierde plaats veiligstellen. Dat zal zonder Mario Stroeykens moeten gebeuren.

Het wedstrijdbegin werd getekend door een blessure van ... de lijnrechter. De man in kwestie kon niet verder en moest vervangen worden door vierde ref Kevin Van Damme. De wedstrijd lag daardoor even stil. De spelers hielden zich warm.

Stroeykens moet naar de kant

Na een korte break konden we opnieuw voetballen. Maar niet veel later, net voorbij het kwartier, kreeg ook Mario Stroeykens last van een blessure. De middenvelder greep naar de hamstrings en ging erbij zitten.

Stroeykens kon niet meer verder en werd vervangen door Yari Verschaeren. Dat is een domper voor Anderlecht, dat moet hopen dat de schade meevalt. Zeker met het oog op die levensbelangrijke bekerfinale tegen stadgenoot Union.

Stroeykens had eerder dit seizoen ook al last van een spierblessure. Hij zit aan 23 optredens in de competitie dit seizoen, als we zijn wedstrijd tegen KV Mechelen meetellen.

Met ook onder meer Nathan De Cat en César Huerta die voor langere tijd out zijn, wordt Anderlecht niet gespaard van blessures. Het is niet duidelijk hoe ernstig Stroeykens eraan toe is. Daar krijgen we de komende dagen waarschijnlijk meer duidelijkheid over.