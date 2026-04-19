Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Mario Stroeykens viel geblesseerd uit tegen KV Mechelen. Hij zal al zeker enkele weken moeten revalideren, maar het kan zomaar erger zijn...

Tijdens de wedstrijd van gisteravond tussen KV Mechelen en Anderlecht heeft vooral de eerste helft een zware tol geëist: maar liefst drie gedwongen wissels door blessures. Na de assistent-scheidsrechter moesten ook Mario Stroeykens en Benito Raman naar de kleedkamer.

Stevige domper voor Mario Stroeykens, die eindelijk weer op de goede weg was. In de komende weken moest Stroeykens zich nog bewijzen om zo een plaatsje te veroveren in de WK-selectie van Congo.

Einde seizoen onzeker

Zijn match duurde amper 20 minuten. Toen ging hij op het gras zitten en greep hij naar de hamstrings. Intussen is er al wat meer duidelijkheid over de ernst van zijn blessure.

La Dernière Heure meldt namelijk dat Super Mario de komende wedstrijden sowieso moet missen. Hij is minstens out voor de midweekwedstrijd op het veld van STVV en voor de thuiswedstrijd tegen Union volgende zondag.

Maar omdat de paars-witte ziekenboeg de voorbije weken al vaker te maken kreeg met blessures die langer aansleepten dan verwacht, is voorzichtigheid geboden. Als zijn blessure niet gunstig evolueert, zou Mario Stroeykens zelfs een streep door de rest van het seizoen moeten trekken.