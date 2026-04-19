Reactie Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 7 reacties
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven
Twee moeilijke matchen winnend afsluiten, dat doet al eens dromen. Bij Anderlecht wil Nathan Saliba niet uitspreken dat de derde plaats het hoogst haalbare is in deze play-offs.

Ondanks de 6 op 6 is er nochtans een duidelijk werkpunt, dat werd ook toegegeven door trainer Jérémy Taravel. Dat is namelijk de eerste helft: die verliep moeizaam tegen Gent en Mechelen. "Daar moeten we hard aan werken. Dat gaan we doen", verzekert Saliba, die meent dat er geen mentaliteitsprobleem is. "De mentaliteit is prima."

Volgens de Canadees is het niet zo dat er tijdens de opwarming tekenen opduiken dat bepaalde spelers niet klaar zouden zijn om aan de wedstrijd te beginnen. "Iedereen speelt zijn rol om de ploeg te helpen. Voor aanvang van de match is iedereen geconcentreerd en dan moet je het nog op het terrein tonen." Dat laatste blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn.

"Als spelers goed invallen, dan verandert dat ook een wedstrijd", bekijkt Saliba het positief. "Dat zorgt voor een andere dynamiek." Het is de bank van Anderlecht die grotendeels mee voor de 6 op 6 heeft gezorgd. "Ja, een wedstrijd win je niet met alleen elf spelers. Je hebt de invallers ook nodig." Ondertussen worden de prestaties van Saliba zelf nauwlettend in de gaten gehouden door zijn bondscoach. 

Vanuit de club wordt uitgesproken dat de derde plaats de doelstelling is. "Het doel is om wedstrijden te winnen", omschrijft Saliba het net iets anders. "Ik denk niet aan een bepaalde plaats, ik sluit niets uit. Of ik dan de tweede plaats nog mogelijk acht? Ik vind niet dat we moeten stoppen met te geloven om zo hoog mogelijk te eindigen. Het zijn de play-offs. Voor mij is het nog maar mijn eerste seizoen hier, maar ik geloof er volop in."

De middenvelder heeft duidelijk de boodschap gekregen dat in de play-offs alles mogelijk is. Er moet echter nog heel wat water naar de zee vloeien eer de tweede plek in het vizier komt voor RSCA. Als er vanavond een winnaar is Union - Club Brugge bedraagt de kloof met de tweede plaats tien of elf punten. Maar wie weet wat mogelijk is als er in de resterende onderlinge duels met Club en Union goed gescoord wordt. 

7 reacties
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht
09:02

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

