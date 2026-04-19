Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Twee moeilijke matchen winnend afsluiten, dat doet al eens dromen. Bij Anderlecht wil Nathan Saliba niet uitspreken dat de derde plaats het hoogst haalbare is in deze play-offs.

Ondanks de 6 op 6 is er nochtans een duidelijk werkpunt, dat werd ook toegegeven door trainer Jérémy Taravel. Dat is namelijk de eerste helft: die verliep moeizaam tegen Gent en Mechelen. "Daar moeten we hard aan werken. Dat gaan we doen", verzekert Saliba, die meent dat er geen mentaliteitsprobleem is. "De mentaliteit is prima."

Volgens de Canadees is het niet zo dat er tijdens de opwarming tekenen opduiken dat bepaalde spelers niet klaar zouden zijn om aan de wedstrijd te beginnen. "Iedereen speelt zijn rol om de ploeg te helpen. Voor aanvang van de match is iedereen geconcentreerd en dan moet je het nog op het terrein tonen." Dat laatste blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn.

Invallers helpen Anderlecht aan 6 op 6

"Als spelers goed invallen, dan verandert dat ook een wedstrijd", bekijkt Saliba het positief. "Dat zorgt voor een andere dynamiek." Het is de bank van Anderlecht die grotendeels mee voor de 6 op 6 heeft gezorgd. "Ja, een wedstrijd win je niet met alleen elf spelers. Je hebt de invallers ook nodig." Ondertussen worden de prestaties van Saliba zelf nauwlettend in de gaten gehouden door zijn bondscoach.

Vanuit de club wordt uitgesproken dat de derde plaats de doelstelling is. "Het doel is om wedstrijden te winnen", omschrijft Saliba het net iets anders. "Ik denk niet aan een bepaalde plaats, ik sluit niets uit. Of ik dan de tweede plaats nog mogelijk acht? Ik vind niet dat we moeten stoppen met te geloven om zo hoog mogelijk te eindigen. Het zijn de play-offs. Voor mij is het nog maar mijn eerste seizoen hier, maar ik geloof er volop in."

Onderlinge duels met Club en Union bepalend

De middenvelder heeft duidelijk de boodschap gekregen dat in de play-offs alles mogelijk is. Er moet echter nog heel wat water naar de zee vloeien eer de tweede plek in het vizier komt voor RSCA. Als er vanavond een winnaar is Union - Club Brugge bedraagt de kloof met de tweede plaats tien of elf punten. Maar wie weet wat mogelijk is als er in de resterende onderlinge duels met Club en Union goed gescoord wordt.