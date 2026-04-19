Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

Anderlecht heeft tweemaal op rij gewonnen. Jérémy Taravel beseft dat dit niet het hele verhaal vertelt. In Mechelen haalde hij zelfs Thorgan Hazard naar een uur naar de kant.

De nieuwe overwinning neemt niet weg dat Anderlecht in de eerste helft niet op de afspraak was Achter de Kazerne. Hoe komt dat toch? "Dat kan ik niet uitleggen", geeft Taravel heel eerlijk toe. "Daar moeten we met de staf en de spelers aan werken. Je mag geen cadeaus uitdelen. Je mag niet simpele passes zomaar verloren spelen."

Daarmee geeft Taravel al aan dat hij van oordeel was dat dit te veel gebeurde in de eerste 45 minuten. "Zo geef je vertrouwen aan Mechelen, dat een heel goede eerste helft speelde. Door kleine details kun je meteen vertrouwen verliezen. Je moet meteen vertrouwen pakken, want alle ploegen die in Play-off 1 staan verdienen dat ook."

Werkpunt voor Anderlecht

Geen enkele tegenstander zal zich nu dus nog makkelijk laten wegzetten. Daarom is het des te belangrijker dat Anderlecht zelf de toon kan zetten van bij de aftrap. "Dat is een werkpunt voor ons", windt Taravel er geen doekjes op. Het is duidelijk waar de Anderlecht-coach op zal hameren. Het is nu al uitkijken naar het wedstrijdbegin van komende donderdag.

Eerst nog eens terugblikken op die driepunter van zaterdagavond: die is er pas gekomen na enkele ingrepen van Taravel. De ene was al opvallender dan de andere. Thorgan Hazard die na een uur naar de kant wordt gehaald: dat is best opmerkelijk. "Op de positie waar hij stond was het iets minder goed. We hadden explosieve spelers nodig op de flanken die ook agressief konden zijn."

Vervanging Hazard tactische keuze

Hazard moet zich dus geen zorgen maken voor het verdere verloop van deze play-offs. "Hij is niet vervangen omdat hij slecht presteerde. Het was een tactische wissel", verduidelijkt Taravel. Anderlecht toonde dat het ook zonder Hazard kan toeslaan, maar het beste scenario is toch om het beste uit hem te kunnen halen.