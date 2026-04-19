Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
| Reageer
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen verloor zaterdagavond tegen Anderlecht in de Champions Play-offs. De Kakkers speelden een goede wedstrijd maar vergaten de punten thuis te houden.

KV Mechelen ontving op de derde speeldag van de Champions Play-offs RSC Anderlecht achter De Kazerne. De Kakkers gingen op zoek naar hun eerste driepunter in PO1.

De mannen van Frederik Vanderbiest begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen dan ook terecht op voorsprong tegen een zwak Anderlecht. Dankzij goede wissels wist Anderlecht de wedstrijd na 90 minuten toch naar zich toe te trekken en de 1-2-eindstand op het bord te zetten.

De Kakkers vergaten zo de wedstrijd in een sterk eerste uur volledig naar zich toe te trekken. "We zijn vergeten om de wedstrijd te beslissen", sprak KV Mechelen-coach Vanderbiest na de wedstrijd.

Blessure bij Raman

"Ons plan met de snelheid van Raman viel al snel in het water. Dat probeerden we op te vangen met Antonio, maar dat was niet hetzelfde", klonk het bij de 48-jarige coach van KV Mechelen.

"Aan de rust hadden we desondanks op een 3-0-voorsprong moeten staan en na 60 minuten had het 4-0 moeten zijn", sprak Vanderbiest. "We waren er nog twee keer dicht bij, maar helaas wint de beste ploeg vandaag niet."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven William Wallace William Wallace over Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent - STVV: 0-0 JaKu JaKu over Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..." JaKu JaKu over Ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Dan zou ik toch minder goed slapen... Dat kan niet!" Meester Michel Meester Michel over Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf' rinus michels rinus michels over Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Union SG - Club Brugge: - Dirk1897 Dirk1897 over Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden" Sv1978 Sv1978 over Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved