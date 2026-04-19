Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

KV Mechelen verloor zaterdagavond tegen Anderlecht in de Champions Play-offs. De Kakkers speelden een goede wedstrijd maar vergaten de punten thuis te houden.

KV Mechelen ontving op de derde speeldag van de Champions Play-offs RSC Anderlecht achter De Kazerne. De Kakkers gingen op zoek naar hun eerste driepunter in PO1.

De mannen van Frederik Vanderbiest begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen dan ook terecht op voorsprong tegen een zwak Anderlecht. Dankzij goede wissels wist Anderlecht de wedstrijd na 90 minuten toch naar zich toe te trekken en de 1-2-eindstand op het bord te zetten.

De Kakkers vergaten zo de wedstrijd in een sterk eerste uur volledig naar zich toe te trekken. "We zijn vergeten om de wedstrijd te beslissen", sprak KV Mechelen-coach Vanderbiest na de wedstrijd.

Blessure bij Raman

"Ons plan met de snelheid van Raman viel al snel in het water. Dat probeerden we op te vangen met Antonio, maar dat was niet hetzelfde", klonk het bij de 48-jarige coach van KV Mechelen.

"Aan de rust hadden we desondanks op een 3-0-voorsprong moeten staan en na 60 minuten had het 4-0 moeten zijn", sprak Vanderbiest. "We waren er nog twee keer dicht bij, maar helaas wint de beste ploeg vandaag niet."