"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

Jérémy Taravel en Fred Vanderbiest hebben vermoedelijk allebei een les geleerd. Het is natuurlijk fijner om lessen te trekken als je ondertussen wel de drie punten pakt.

In de ontmoeting tussen hun ploegen dreigde KVM voor rust al veel meer, maar pas in het vierde kwartier werd het helemaal schrijnend wat Anderlecht voorstelde. Mechelen ving Anderlecht prima op. Anderlecht had op dat moment 60% balbezit, maar dat balbezit speelde zich haast volledig op de eigen helft af. Eens RSCA de middenlijn naderde, moest KV maar een klein beetje druk zetten om een foute pass af te dwingen.

Het was zoeken maar totaal niet vinden langs paars-witte zijde. Anderlecht wist van geen hout pijlen maken. Koudou zette zijn man te kijk door hem met de 'grote brug' te passeren. Je zou geen cent gegeven hebben voor de Brusselse kansen. Enter Cvetkovic en Bertaccini. Het is ondertussen wel geweten dat het inbrengen van deze spelers de wedstrijd deed kantelen. Daar vallen dus lessen uit te trekken.

KVM dient tegenstander ver genoeg van doel te houden

Had KV maar blijven spelen zoals het bezig was. Het moest een aantal meter terrein prijsgeven. Daardoor was het alarm toen de voorzet van Llansana Cvetkovic bereikte. Het is cruciaal dat KVM de tegenstander ver genoeg van doel houdt. Anders dreigt het niet scherp genoeg te blijven verdedigen tegen de aanvalslinies van Play-off 1-ploegen. Dit maakt het verschil tussen net wel of net geen punten pakken.

Dat merkte Mechelen in de competitie vooral uit tegen deze tegenstanders maar in de play-offs thuis. Bij Anderlecht maakte de bank het verschil. KV bood op dat vlak weinig tegengewicht. Antonio was al Raman kunnen vervangen. Ook Kireev kreeg de voorkeur op Vanrafelghem als invaller: dat was al in minuut 77. Een iets snellere wissel was mogelijk aangewezen om het groeiende momentum voor RSCA te proberen breken.

Anderlecht zou met minstens één spits moeten starten



De les voor Taravel is dan weer de volgende: het kan renderen om met een spits te spelen. Moeilijker moet je het soms niet maken. Hazard forceerde nog minder dan in de competitiematch in Mechelen en van Degreef ga je al helemaal geen 'valse negen' maken. Dat principe van de 'valse negen' is niet heilig. Cvetkovic en Bertaccini solliciteren allebei naar een basisplaats, maar minstens één van beiden zou toch moeten starten.