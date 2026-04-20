Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

De topper tussen Union en Club Brugge zal even nazinderen bij blauw-zwart, en analist Marc Degryse spaart zijn kritiek niet. Vooral de keuzes van coach Ivan Leko worden in vraag gesteld.

Degryse begrijpt weinig van de beslissing om Romeo Vermant in de spits te droppen. “Eerlijk gezegd snap ik die keuze niet goed. Hoe lang was het geleden dat hij nog titularis was?” klonk het scherp in HLN.

Volgens de analist kwam Vermant tekort in zijn rol. “Hij voetbalde als een verdediger. Hij ging telkens het duel aan, maar als het erop aankwam om de bal bij te houden of te kaatsen, was hij die telkens kwijt.”

Daarmee contrasteerde hij sterk met de aanval van Union. Degryse was bijzonder onder de indruk van Kevin Rodríguez. “Hij deed wat hij wou. Hij hield Ordóñez af, hield de bal bij en liet anderen beter spelen. Voor mij was hij de man van de match.”

Romeo Vermant speelde niet als een spits maar als verdediger vond Degryse

Ook op de flanken zag Degryse een probleem bij Club Brugge. “Op papier hadden ze daar een man meer, maar Union schermde dat perfect af. Forbs en Tzolis werden gewoon opgegeten door de collectieve druk.”

Volgens hem ligt daar werk voor Leko richting de volgende confrontaties. “De veldbezetting van Union zorgt ervoor dat zij het spel naar zich toe trekken. En net zoals eerder dit seizoen had Club daar geen antwoord op.”



De conclusie is dan ook duidelijk. “Dit is een nederlaag die aankomt. Union heeft echt een statement gemaakt. Dat is een ploeg die van in de catacomben al kracht en onverzettelijkheid uitstraalt.”