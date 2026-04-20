Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Royal Antwerp FC heeft eindelijk nog eens kunnen winnen in de Europe Play-offs. Tegen OH Leuven pakte het zijn eerste zege, en dat zorgde voor zichtbare opluchting op de Bosuil. Analist Patrick Goots merkte het meteen op.

De overwinning kwam geen moment te vroeg. Antwerp had al anderhalve maand niet meer gewonnen en snakte naar een driepunter. “Tijdens de rust stond ik in de lift met de videoanalist”, vertelde Goots bij GvA. “Hij zei toen al – bij een 0-0-stand – hoe noodzakelijk het was om deze pot te winnen.”

Over het geleverde spel was de analist echter minder enthousiast. “Was het voetbal tegen OHL denderend? Neen”, klonk het eerlijk. “Maar de drie punten waren het allerbelangrijkste.” Voor Antwerp telde dit keer enkel het resultaat, niet de manier waarop.

Vincent Janssen zijn snelheid is weg

Ook de lage opkomst in het stadion viel op. Met amper 10.800 toeschouwers bleef de Bosuil halfleeg. Goots heeft daar zo zijn mening over: “Zaterdagwedstrijden om vier uur in de namiddag, wie heeft dit uitgevonden? Ik ben er niet voor.”

In de wedstrijd zelf was Vincent Janssen twee keer dicht bij een doelpunt, maar beide treffers werden afgekeurd voor buitenspel. “Janssen speelt te veel op het randje, omdat hij de snelheid van weleer niet meer heeft. Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière”, analyseerde Goots. “Een spits leeft van goals, maar hij zal vooral blij geweest zijn met de overwinning.”

Lees ook... Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom›

Toch blijft de situatie van Antwerp moeilijk. De kloof in het klassement lijkt volgens Goots te groot om nog echt te overbruggen. “Zeven punten goedmaken met nog zeven wedstrijden te gaan is te hoog gegrepen”, besloot hij. “Je kunt ook niet zeggen dat Antwerp nu ineens in een goede flow zit. We kregen zaterdag nog steeds niet warm van het geleverde spel.”