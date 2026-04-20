Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC heeft eindelijk nog eens kunnen winnen in de Europe Play-offs. Tegen OH Leuven pakte het zijn eerste zege, en dat zorgde voor zichtbare opluchting op de Bosuil. Analist Patrick Goots merkte het meteen op. 

De overwinning kwam geen moment te vroeg. Antwerp had al anderhalve maand niet meer gewonnen en snakte naar een driepunter. “Tijdens de rust stond ik in de lift met de videoanalist”, vertelde Goots bij GvA. “Hij zei toen al – bij een 0-0-stand – hoe noodzakelijk het was om deze pot te winnen.”

Over het geleverde spel was de analist echter minder enthousiast. “Was het voetbal tegen OHL denderend? Neen”, klonk het eerlijk. “Maar de drie punten waren het allerbelangrijkste.” Voor Antwerp telde dit keer enkel het resultaat, niet de manier waarop.

Vincent Janssen zijn snelheid is weg

Ook de lage opkomst in het stadion viel op. Met amper 10.800 toeschouwers bleef de Bosuil halfleeg. Goots heeft daar zo zijn mening over: “Zaterdagwedstrijden om vier uur in de namiddag, wie heeft dit uitgevonden? Ik ben er niet voor.” 

In de wedstrijd zelf was Vincent Janssen twee keer dicht bij een doelpunt, maar beide treffers werden afgekeurd voor buitenspel. “Janssen speelt te veel op het randje, omdat hij de snelheid van weleer niet meer heeft. Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière”, analyseerde Goots. “Een spits leeft van goals, maar hij zal vooral blij geweest zijn met de overwinning.”

Toch blijft de situatie van Antwerp moeilijk. De kloof in het klassement lijkt volgens Goots te groot om nog echt te overbruggen. “Zeven punten goedmaken met nog zeven wedstrijden te gaan is te hoog gegrepen”, besloot hij. “Je kunt ook niet zeggen dat Antwerp nu ineens in een goede flow zit. We kregen zaterdag nog steeds niet warm van het geleverde spel.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Vincent Janssen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België 1872 1872 over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Andreas2962 Andreas2962 over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank zimbo zimbo over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Hansje Hansje over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" rinus michels rinus michels over "Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn" rinus michels rinus michels over Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging bompi55 bompi55 over Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken Impala Impala over Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved