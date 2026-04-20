Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Bayern München is kampioen, maar Vincent Kompany wil het daar niet bij laten. De Belgische coach wil voor de treble gaan. En dus is het nog niet echt het moment om volledig aan het vieren te slaan.

Bayern München is tot kampioen gekroond na de 4-2-zege tegen Vfb Stuttgart. Het was aanvankelijk geen eenvoudige wedstrijd, maar de Bavariërs wisten te reageren en het verschil te maken. De ploeg van Vincent Kompany viert haar tweede trofee van dit seizoen (Duitse Supercup).

De Belgische trainer was zeer gelukkig voor de microfoon van DAZN. "Het is geweldig. Deze momenten zijn het resultaat van hard werk. We moeten ervan genieten." Vorig seizoen waren er immers veel twijfels, die mogen er nu niet meer zijn.

Doorgaan op het elan nu de boodschap voor Bayern München

"Morgen gaan we weer door. Zoals elke dag. Er is altijd meer te doen. We kunnen nog steeds prijzen winnen." Geen sprake van verslapping, zelfs niet na een titel. Kompany wil die lat tot het einde hoog blijven leggen.

Bayern München heeft grote doelen dit seizoen. De club kan nog twee andere trofeeën veroveren: de Duitse beker en de Champions League. Maar daarvoor moeten ze Bayer Leverkusen en Paris Saint-Germain kloppen.

De zoektocht naar een volgende 'treble'

Lees ook... Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl›

"Dat wordt niet makkelijk, het is waarschijnlijk onze moeilijkste opdracht, maar we kijken ernaar uit. Het is 19 april en we maken nog kans in alle competities." Kompany is niet ver verwijderd van een historisch seizoen met zijn club. De laatste twee die dat kunststukje klaarden, zijn Hansi Flick (2020) en Jupp Heynckes (2013).