Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Aernout Van Lindt
Bayern München is kampioen, maar Vincent Kompany wil het daar niet bij laten. De Belgische coach wil voor de treble gaan. En dus is het nog niet echt het moment om volledig aan het vieren te slaan.

Bayern München is tot kampioen gekroond na de 4-2-zege tegen Vfb Stuttgart. Het was aanvankelijk geen eenvoudige wedstrijd, maar de Bavariërs wisten te reageren en het verschil te maken. De ploeg van Vincent Kompany viert haar tweede trofee van dit seizoen (Duitse Supercup).

De Belgische trainer was zeer gelukkig voor de microfoon van DAZN. "Het is geweldig. Deze momenten zijn het resultaat van hard werk. We moeten ervan genieten." Vorig seizoen waren er immers veel twijfels, die mogen er nu niet meer zijn.

Doorgaan op het elan nu de boodschap voor Bayern München

"Morgen gaan we weer door. Zoals elke dag. Er is altijd meer te doen. We kunnen nog steeds prijzen winnen." Geen sprake van verslapping, zelfs niet na een titel. Kompany wil die lat tot het einde hoog blijven leggen.

Bayern München heeft grote doelen dit seizoen. De club kan nog twee andere trofeeën veroveren: de Duitse beker en de Champions League. Maar daarvoor moeten ze Bayer Leverkusen en Paris Saint-Germain kloppen.

De zoektocht naar een volgende 'treble'

"Dat wordt niet makkelijk, het is waarschijnlijk onze moeilijkste opdracht, maar we kijken ernaar uit. Het is 19 april en we maken nog kans in alle competities." Kompany is niet ver verwijderd van een historisch seizoen met zijn club. De laatste twee die dat kunststukje klaarden, zijn Hansi Flick (2020) en Jupp Heynckes (2013).

Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan

'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn

Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

