Aernout Van Lindt
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl
De dertiende titel op veertien seizoenen. De tweede op rij voor Vincent Kompany bovendien ook bij Bayern München. De statistieken zijn dan ook waanzinnig te noemen, met 3.6 gemaakte goals per wedstrijd gemiddeld.

Bayern München liet zijn concurrenten dit seizoen geen kans. De ploeg van Vincent Kompany veroverde de Bundesliga-titel na een knappe 4-2 zege tegen VfB Stuttgart. Meteen goed voor de liefst 35e titel in de geschiedenis van Der Rekordmeister.

El Khannouss beslissend, maar dat is maar een druppel op een hete plaat

Stuttgart probeerde het feestje in de Allianz Arena te verpesten. Op een pass van de ex-Genkie Bilal El Khannouss opende Chris Führich tegen de gang van het spel in de score. Maar de reactie van Bayern was meteen en genadeloos.

Raphaël Guerreiro maakte in de 31e minuut gelijk. Twee minuten later zette Nicolas Jackson Bayern op voorsprong, waarna Alphonso Davies nog voor de rust de marge verdubbelde en Stuttgart helemaal op de knieën dwong in München.

Derde titel voor Kompany, Bayern reageert als een echte kampioen

De onvermijdelijke Harry Kane kwam pas tijdens de rust tussen de lijnen. Hij maakte er in de 52e minuut 4-1 van, de 4-2 kwam veel te laat. Het is al de derde titel voor Kompany en sinds zijn komst naar de Beierse bank in 2024 ook al meteen zijn tweede Bundesliga op een rijtje voor een dominant Bayern.


Deze titel is de 35e in de geschiedenis van Bayern München. De titel werd dit weekend officieel na de 2-1-nederlaag van Borussia Dortmund tegen Hoffenheim. Bayern mikt op de treble, met de Duitse beker en de Champions League ook nog in het vizier.

Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

22:15
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenoir

Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

Club Brugge gaat kopje onder in het Dudenpark: onvermoeibaar Union overpowerde blauw-zwart

Supporters Club Brugge maken speler af na nederlaag en wijzen ook naar Leko ... en Verhaeghe

Hyperspanning in Premier League: wat leverde topduel tussen Manchester City en Arsenal op?

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Bundesliga

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

