Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

De dertiende titel op veertien seizoenen. De tweede op rij voor Vincent Kompany bovendien ook bij Bayern München. De statistieken zijn dan ook waanzinnig te noemen, met 3.6 gemaakte goals per wedstrijd gemiddeld.

Bayern München liet zijn concurrenten dit seizoen geen kans. De ploeg van Vincent Kompany veroverde de Bundesliga-titel na een knappe 4-2 zege tegen VfB Stuttgart. Meteen goed voor de liefst 35e titel in de geschiedenis van Der Rekordmeister.

El Khannouss beslissend, maar dat is maar een druppel op een hete plaat

Stuttgart probeerde het feestje in de Allianz Arena te verpesten. Op een pass van de ex-Genkie Bilal El Khannouss opende Chris Führich tegen de gang van het spel in de score. Maar de reactie van Bayern was meteen en genadeloos.

Raphaël Guerreiro maakte in de 31e minuut gelijk. Twee minuten later zette Nicolas Jackson Bayern op voorsprong, waarna Alphonso Davies nog voor de rust de marge verdubbelde en Stuttgart helemaal op de knieën dwong in München.

Derde titel voor Kompany, Bayern reageert als een echte kampioen

De onvermijdelijke Harry Kane kwam pas tijdens de rust tussen de lijnen. Hij maakte er in de 52e minuut 4-1 van, de 4-2 kwam veel te laat. Het is al de derde titel voor Kompany en sinds zijn komst naar de Beierse bank in 2024 ook al meteen zijn tweede Bundesliga op een rijtje voor een dominant Bayern.



Deze titel is de 35e in de geschiedenis van Bayern München. De titel werd dit weekend officieel na de 2-1-nederlaag van Borussia Dortmund tegen Hoffenheim. Bayern mikt op de treble, met de Duitse beker en de Champions League ook nog in het vizier.