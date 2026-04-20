"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"
Na de wedstrijd tussen KV Mechelen en RSC Anderlecht was analist Marc Degryse scherp voor paars-wit. Hoewel Anderlecht in het klassement dichter bij de top komt en het spoor van Sint-Truiden volgt, kon dat volgens hem niet verhullen dat de prestatie op het veld opnieuw ondermaats was.

Vooral de start van de wedstrijd kon hem - en de rest van België - niet bekoren. “Hun eerste halfuur was ronduit slecht”, klonk het scherp in HLN. “Weinig structuur, weinig overtuiging, geen kansen.” 

Ook de situatie van Yari Verschaeren kwam ter sprake. De middenvelder begon opnieuw op de bank, iets waar Degryse zich duidelijk aan stoort. “Ik hoop dat hij nu toch eens van zich afbijt”, zei hij. “Verschaeren hoort in dit Anderlecht — ik zeg wel in dít Anderlecht — altijd basisspeler te zijn.”

De blessure van Stroeykens maakt het problematisch voor Anderlecht

De ommekeer kwam er pas na de ingrepen van coach Taravel. “Vorige week kwamen de vervangingen vrij laat, nu greep hij al na een uur in”, analyseerde Degryse. “Cvetkovic en Bertaccini deden dat goed en maakten het verschil.”

Toch ziet hij ook problemen opduiken. “Aan de ene kant maakt Taravel hiermee zijn selectie breder, maar anderzijds verliest hij na De Cat nu ook Stroeykens met een blessure. Dat wordt toch problematisch.” 


Tot slot wees Degryse op enkele spelers die onder hun niveau blijven. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan Marco Kana”, besloot hij. “Hij werpt zich niet op als een van de leiders in het elftal.”

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

