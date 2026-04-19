'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

Club Brugge ging op bezoek bij Union SG pijnlijk onderuit met 2-1. En zo is er toch nog steeds werk aan de winkel voor de Bruggelingen. Ondertussen wordt wel al gekeken naar de komende transferperiodes.

Met Tresoldi en Vermant hebben ze bij Club Brugge wel een paar spitsen rondlopen, maar de kans dat ze nog lang van Tresoldi gaan kunnen genieten wordt steeds kleiner gezien de vele clubs die in hem geïnteresseerd zijn.

Club Brugge wil Winsley Boteli in huis halen

En dus moet al gezocht worden naar een opvolger. Mogelijk hebben ze met Winsley Boteli nu ondertussen bijna beet. Volgens BILD menen ze het wel om er de jonge aanvaller zo snel mogelijk bij te gaan halen in hun kern.

De 19-jarige Zwitser werd dit seizoen uitgeleend door Borussia Mönchengladbach aan het Zwitserse Sion en heeft daar heel veel indruk gemaakt. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1 miljoen euro volgens Transfermarkt, het dubbele van een jaar geleden.

Anderlecht grijpt ernaast

Ook RSC Anderlecht toonde al interesse in hem, maar het ziet er meer en meer naar uit dat Club Brugge wel eens aan het langste eind zou kunnen trekken. Al is nog niet meteen geweten hoeveel geld hij moet gaan opleveren.



Met Juventus en Manchester United waren er nog al topclubs in hem geïnteresseerd de voorbije maanden of jaren. Zij kunnen dus mogelijk een extra barrière vormen in de strijd om de handtekening van de aanvaller. Mogelijk de komende weken of maanden meer nieuws over de zaak.