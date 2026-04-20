Johan Walckiers
Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot
Enkele dagen nadat Real Madrid uit de Champions League werd geknikkerd, leidde Vincent Kompany Bayern München naar de landstitel. In Duitsland is de toon unaniem: de Belgische coach is dé figuur van het seizoen en wordt overladen met lof in de nationale pers.

Bij BILD viel vooral op hoe snel de feestvreugde weer ging liggen na het binnenhalen van de 35e titel. Volgens sportchef Henning Feindt was het feestje al na een halfuur voorbij, en verliep het bovendien opvallend ingetogen. Sterspelers als Jamal Musiala en Luiz Diaz trokken rustig richting de tribunes, ver weg van uitbundige taferelen.

Die houding past perfect bij de mentaliteit die Kompany heeft ingevoerd. Met nog kansen in de beker en Europa hamert hij op focus, en zelfs de klassieke voetbalclichés kregen een update. Zijn nieuwe mantra - “Elke titel is de eerste” - onderstreept de honger die hij zijn ploeg heeft ingeprent.

Kompany zijn impact is groter dan die van Kane of Olise

De lof wordt nog groter wanneer de vergelijking met het recente verleden wordt gemaakt. Onder voorganger Thomas Tuchel verkeerde de club in zwaar weer, maar Kompany bracht stabiliteit en overtuiging terug. Volgens Duitse media is zijn impact zelfs groter dan die van sterren als Harry Kane en Michael Olise.

Dat succes blijft niet onopgemerkt buiten Duitsland. Analisten verwachten dat Europese topclubs hun oog op hem laten vallen, zeker gezien de onzekerheid rond Pep Guardiola bij Manchester City en de zoektocht naar een nieuwe coach bij Real Madrid.

Bayern te dominant

Ook Die Welt spaart de superlatieven niet. Daar wordt Kompany bestempeld als de echte winnaar van het seizoen, dankzij zijn slimme rotaties, kansen voor jong talent en zijn kalme, beheerste leiderschap. Hij heeft niet alleen het team versterkt, maar ook het imago van de club verbeterd.

Lees ook... Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

Toch klinkt er ook een kritische noot. De dominantie van Bayern - met slechts één andere kampioen in dertien jaar, Bayer Leverkusen - maakt de competitie minder spannend. Dat de titel al weken voor het einde beslist is, doet volgens sommigen afbreuk aan de aantrekkingskracht van de Bundesliga.

Vincent Kompany wil nu al meer: de straffe boodschap van de Belgische coach na de titel van Bayern

06:30
Duitse bondscoach bedankt "briljante" Vincent Kompany met het oog op het WK: "Grootse plannen"

10:00
7
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
Vincent II van Beieren: hoe de tweede fase van Kompany's plan Bayern veranderde

11:40
2
"Yari Verschaeren moet in dit Anderlecht altijd basisspeler zijn"

14:30
🎥 Supporters FCV Dender steken de draak met eigen ploeg via legendarisch deuntje

14:15
1
Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten"

13:30
1
BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België

13:11
17
Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank

13:00
3
Scheidsrechter slaat speelster in het gezicht: "We hebben met drie man de ref moeten wegtrekken"

12:40
Britse pers laat zich gaan na prestatie van Jérémy Doku tegen Arsenal

12:20
2
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
4
Woelige zomer op komst voor kapitein met verleden met Union SG en Standard

11:40
🎥 Voormalig JPL-sterspeler gaat op de vuist met eigen supporter

11:20
1
Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge

11:00
5
Vincent Kompany en Bayern München flikken het in stijl

19:30
Niet enkel de heup... Club Brugge maakt zich grote zorgen over inzetbaarheid Hans Vanaken

10:30
1
Spelers Club Brugge kunnen niet verbergen dat ze ferme tik kregen: "Opnieuw te weinig" Reactie

09:45
5
Op deze manier wordt de bekerfinale wel héél pijnlijk voor Anderlecht Analyse

09:30
2
OFFICIEEL: Weeral een trainersontslag, Challenger Pro League-club verwachtte meer

09:21
4
Woedende Haaland trekt aan het langste eind en grijnst: "Ik had hem rood kunnen aansmeren"

09:00
1
Romelu Lukaku zit straks samen met Napoli-bestuur, maar... beslissing lijkt al gevallen

08:40
De sleutel tot de zege van Union? "Ik zou niet in de schoenen van de coach willen staan, maar..."

08:20
Romeo Vermant had al in eerste minuut geel moeten krijgen: hij legt uit wat er in zijn hoofd omging

08:00
3
Uiteraard zit het spel op de wagen: tweedeklasser trekt naar de rechter en wordt gesteund

07:40
28
Marc Degryse spaart zijn kritiek op keuze van Ivan Leko niet en ziet groot contrast bij Union

07:20
Had Vermant uitgesloten moeten worden? Jonathan Lardot dient Olivier Deschacht meteen van antwoord

07:00
15
Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Reactie

22:45
8
'RSC Anderlecht grijpt ernaast: het is Club Brugge menens voor opvolger Tresoldi'

23:00
2
Union weer op weg naar de titel? David Hubert verklaart hoe Brusselaars ineens helemaal top zijn Reactie

22:15
2
Titelstrijd in beslissende plooi of begin van de Brugse remontada? Uw mening telt eens te meer

22:30
Malaise bij Chelsea blijft duren: supporters hebben het gehad met coach Rosenior

22:00
1
Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws Reactie

21:28
Zulte Waregem zet redding kracht bij in duel tussen promovendi

21:20
Romeo Vermant verbijt ontgoocheling én prikt naar Union SG

21:08
4
'Lukaku gespot op opvallende plek: nieuwe wending in het verhaal rond Napoli en de revalidatie'

21:00

 Speeldag 30
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 3-1 Hamburger SV Hamburger SV
Union Berlin Union Berlin 1-2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayern München Bayern München 4-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

