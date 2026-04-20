Duitse media overladen Kompany met lof, maar... er klinkt toch één valse noot

Enkele dagen nadat Real Madrid uit de Champions League werd geknikkerd, leidde Vincent Kompany Bayern München naar de landstitel. In Duitsland is de toon unaniem: de Belgische coach is dé figuur van het seizoen en wordt overladen met lof in de nationale pers.

Bij BILD viel vooral op hoe snel de feestvreugde weer ging liggen na het binnenhalen van de 35e titel. Volgens sportchef Henning Feindt was het feestje al na een halfuur voorbij, en verliep het bovendien opvallend ingetogen. Sterspelers als Jamal Musiala en Luiz Diaz trokken rustig richting de tribunes, ver weg van uitbundige taferelen.

Die houding past perfect bij de mentaliteit die Kompany heeft ingevoerd. Met nog kansen in de beker en Europa hamert hij op focus, en zelfs de klassieke voetbalclichés kregen een update. Zijn nieuwe mantra - “Elke titel is de eerste” - onderstreept de honger die hij zijn ploeg heeft ingeprent.

Kompany zijn impact is groter dan die van Kane of Olise

De lof wordt nog groter wanneer de vergelijking met het recente verleden wordt gemaakt. Onder voorganger Thomas Tuchel verkeerde de club in zwaar weer, maar Kompany bracht stabiliteit en overtuiging terug. Volgens Duitse media is zijn impact zelfs groter dan die van sterren als Harry Kane en Michael Olise.

Dat succes blijft niet onopgemerkt buiten Duitsland. Analisten verwachten dat Europese topclubs hun oog op hem laten vallen, zeker gezien de onzekerheid rond Pep Guardiola bij Manchester City en de zoektocht naar een nieuwe coach bij Real Madrid.

Bayern te dominant

Ook Die Welt spaart de superlatieven niet. Daar wordt Kompany bestempeld als de echte winnaar van het seizoen, dankzij zijn slimme rotaties, kansen voor jong talent en zijn kalme, beheerste leiderschap. Hij heeft niet alleen het team versterkt, maar ook het imago van de club verbeterd.



Toch klinkt er ook een kritische noot. De dominantie van Bayern - met slechts één andere kampioen in dertien jaar, Bayer Leverkusen - maakt de competitie minder spannend. Dat de titel al weken voor het einde beslist is, doet volgens sommigen afbreuk aan de aantrekkingskracht van de Bundesliga.