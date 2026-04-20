Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk krijgt deze week een uitgelezen kans om zijn leidersplaats in Play-off 2 te verstevigen. Met twee opeenvolgende thuiswedstrijden tegen Charleroi en Standard kan het een belangrijke stap zetten, al waarschuwt coach Nicky Hayen voor onderschatting.

De Limburgers verloren in de reguliere competitie immers beide affiches in eigen huis. “Dat moet de spelers extra prikkelen”, stelde Hayen op zijn persmoment. De coach ziet tegelijk weinig reden om veel te sleutelen aan zijn elftal na de recente zege tegen KVC Westerlo.

“Iedereen is fit, alleen doelman Lawal zit nog in een opbouwfase”, gaf Hayen mee. De trainer wil vooral verder bouwen op de prestatie van afgelopen speeldag. “We hebben de match in de tweede helft naar ons toegetrokken, maar ook voor rust toonden we al stabiliteit.”

Genk wil iets rechtzetten tegen Charleroi en Standard

Die vooruitgang ziet hij ook terug in de cijfers. “We slikten slechts twee tegengoals in drie wedstrijden. Dat is ook de verdienste van onze aanvallers, die goed druk zetten en zo het werk van de verdediging verlichten.” Spelers als Bangoura spelen daarin volgens hem een belangrijke rol.

Ook fysiek maakt Genk stappen vooruit. “De parameters bevestigen dat goede gevoel”, aldus Hayen. “Zo maakte Junya Ito bijvoorbeeld zijn meeste spurtmeters in de match tegen Westerlo.”


Toch blijft de thuisreputatie een werkpunt. “Dat begint bij ons, het eerste signaal moet van het veld komen”, besloot Hayen. “We hebben iets recht te zetten tegen Charleroi en Standard. Die thuisnederlagen moeten de spelers prikkelen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (21/04).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk
Nicky Hayen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Geert DL Geert DL over Peter Vandenbempt zag een Union dat duidelijk veel beter was dan Club Brugge: "Die twee werden opgegeten" Goro Goro over Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren" Joe Joe over 'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany Goro Goro over BREAKING: Nog maar net in Napels of Romelu Lukaku keert al terug naar België Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - FC BRUGES FC BRUGES over Union SG - Club Brugge: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over Geen faillissement voor RWDM Brussels: tweedeklasser haalt slag thuis voor rechtbank zimbo zimbo over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Hansje Hansje over Olivier Deschacht ziet "onbegrijpelijke planning" voor Union en mogelijk kans voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved