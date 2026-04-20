Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

KRC Genk krijgt deze week een uitgelezen kans om zijn leidersplaats in Play-off 2 te verstevigen. Met twee opeenvolgende thuiswedstrijden tegen Charleroi en Standard kan het een belangrijke stap zetten, al waarschuwt coach Nicky Hayen voor onderschatting.

De Limburgers verloren in de reguliere competitie immers beide affiches in eigen huis. “Dat moet de spelers extra prikkelen”, stelde Hayen op zijn persmoment. De coach ziet tegelijk weinig reden om veel te sleutelen aan zijn elftal na de recente zege tegen KVC Westerlo.

“Iedereen is fit, alleen doelman Lawal zit nog in een opbouwfase”, gaf Hayen mee. De trainer wil vooral verder bouwen op de prestatie van afgelopen speeldag. “We hebben de match in de tweede helft naar ons toegetrokken, maar ook voor rust toonden we al stabiliteit.”

Die vooruitgang ziet hij ook terug in de cijfers. “We slikten slechts twee tegengoals in drie wedstrijden. Dat is ook de verdienste van onze aanvallers, die goed druk zetten en zo het werk van de verdediging verlichten.” Spelers als Bangoura spelen daarin volgens hem een belangrijke rol.

Ook fysiek maakt Genk stappen vooruit. “De parameters bevestigen dat goede gevoel”, aldus Hayen. “Zo maakte Junya Ito bijvoorbeeld zijn meeste spurtmeters in de match tegen Westerlo.”



Toch blijft de thuisreputatie een werkpunt. “Dat begint bij ons, het eerste signaal moet van het veld komen”, besloot Hayen. “We hebben iets recht te zetten tegen Charleroi en Standard. Die thuisnederlagen moeten de spelers prikkelen.”